Вокзал в Будапеште. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

В ноябре украинцы могут путешествовать на поезде в восемь европейских стран — Польшу, Чехию, Венгрию, Австрию, Словакию, Молдову, Румынию и Германию. Часть маршрутов предполагает прямые поезда из Украины, для других требуются пересадки. Кроме того, «Укрзализныця» анонсировала новые международные рейсы и изменения в расписании.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

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Куда можно доехать на поезде из Украины в ноябре

В ноябре пассажирам доступны международные маршруты из Украины в восемь европейских стран. Больше всего вариантов предусмотрено через Польшу, откуда можно продолжить путешествие в другие страны.

Польша. Украинцы могут ехать в Перемышль и Холм. В частности, поезд №90/89 связывает Киев с Перемышлем через Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Также на платформе УЗ представлены рейсы из Киева, Харькова, Одессы и Днепра в польские приграничные города.

Отдельное изменение касается Харькова. В ноябре «Укрзализныця» должна открыть продажу билетов на новый поезд Харьков — Холм. Точную дату отправления и наличие мест необходимо проверять при покупке.

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Молдова. С 5 ноября начинает курсировать поезд №351/352 Киев — Кишинев. Из Киева он отправляется в 17:02, а в столицу Молдовы прибывает в 10:38 следующего дня. В обратном направлении отправление запланировано на 17:45, прибытие в Киев — в 11:48. Поезд будет курсировать через день.

Венгрия. Добраться до Будапешта можно на поезде № 9 из Киева. Также есть сообщение между Мукачево и Будапештом. Для путешествия доступны и маршруты через пограничный Чоп с последующей пересадкой на венгерские поезда.

Австрия. До Вены можно добраться с пересадкой в Будапеште или Перемышле. Важно не путать эти маршруты с новым рейсом Вена — Чоп: его запуск запланирован только на 11 декабря 2026 года, поэтому к ноябрьским направлениям он не относится.

Словакия. Один из вариантов — доехать из Чопа до Братиславы. Также есть сообщение между Кошице и Мукачево. Для некоторых рейсов предусмотрены отдельные дни курсирования, поэтому расписание нужно проверять на конкретную дату.

Чехия. До Праги можно добраться через Перемышль. На польской станции пассажиры могут пересесть на поезда чешской железной дороги České dráhy или RegioJet. Далее маршрут проходит через польские города, в частности Краков.

Румыния. Один из вариантов путешествия — маршрут через Молдову. Поезд Киев — Кишинев имеет пересадочное сообщение в Унгенах с направлением на румынские Яссы. Перед покупкой билетов необходимо проверить время стыковки и наличие мест на оба рейса.

Германия. До Берлина можно добраться через Перемышль или Варшаву. В частности, официальная платформа УЗ показывает пересадки на европейские поезда, которые связывают эти города с Берлином. В Мюнхен также можно доехать через Перемышль с последующей пересадкой.

Какие новые международные рейсы анонсировала Укрзализныця

Среди важных изменений ноября — запуск поезда Киев — Кишинев с 5 ноября и подготовка к продаже билетов на новый маршрут Харьков — Холм.

Также Укрзализныця сообщила о новом поезде № 90/89 Киев — Перемышль. Он проходит через Винницу, Хмельницкий и Тернополь, что дает пассажирам из этих городов дополнительную возможность добраться до Польши.

Отдельно перевозчик анонсировал ежедневный рейс Вена — Чоп, который должен начать курсировать 11 декабря. Поэтому пассажирам, планирующим поездку именно в ноябре, не стоит рассчитывать на это новое сообщение.

Откуда в Украине отправляются международные поезда

Основные города и станции отправления международных рейсов — Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепр, Винница, Чоп и Мукачево. Конкретный пункт отправления зависит от выбранного маршрута.

Например, поезд № 90/89 до Перемышля проходит через Винницу, Хмельницкий и Тернополь. В Кишинев можно отправиться из Киева, а в Венгрию и Словакию — с приграничных станций Закарпатья.

Где купить билеты на международные поезда УЗ

Билеты на международные рейсы можно найти на официальном сайте Укрзализныци, в мобильном приложении перевозчика и в железнодорожных кассах. Для отдельных участков маршрута за рубежом билеты нужно покупать у иностранных операторов.

В частности, для поездок в Чехию можно воспользоваться сервисами RegioJet или České dráhy, в Венгрию — венгерской железной дорогой MÁV, а в Австрию — ÖBB. Ссылки на иностранных перевозчиков также собраны на платформе УЗ.

Что нужно проверить перед международной поездкой

Перед покупкой билетов важно проверить расписание на конкретный день. Часть международных поездов курсирует через день или по отдельному графику, а некоторые маршруты предусматривают пересадки.

Также стоит обратить внимание на следующие детали:

Дату отправления. Убедитесь, что выбранный рейс курсирует именно в день вашей поездки.

Станцию пересадки. Проверьте, прибываете ли вы и отправляетесь ли с одной станции.

Время между поездами. Оставьте достаточный запас времени, особенно если билеты куплены отдельно.

Документы для пересечения границы. Проверьте требования страны назначения и правила перевозчика.

Условия возврата билетов. Если маршрут состоит из нескольких участков, условия обмена и возврата могут отличаться.

Актуальное расписание, номера международных рейсов и ссылки на иностранных перевозчиков можно проверить на официальной платформе Укрзализныци.

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Кроме того, Новини.LIVE писали о том, как украинцам добраться от вокзала до аэропорта Будапешта. Для этого пассажиры могут воспользоваться общественным транспортом и автобусом 100E. Для поездки требуется отдельный билет, а дорога занимает в среднем 45–65 минут.