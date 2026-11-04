Вокзал в Будапешті. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

У листопаді українці можуть подорожувати залізницею до восьми європейських країн — Польщі, Чехії, Угорщини, Австрії, Словаччини, Молдови, Румунії та Німеччини. Частина маршрутів передбачає прямі поїзди з України, для інших потрібні пересадки. Крім того, Укрзалізниця анонсувала нові міжнародні сполучення та зміни в розкладі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

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Куди можна доїхати потягом з України у листопаді

У листопаді пасажирам доступні міжнародні маршрути з України до восьми європейських країн. Найбільше варіантів передбачено через Польщу, звідки можна продовжити подорож до інших держав.

Польща. Українці можуть їхати до Перемишля та Холма. Зокрема, поїзд №90/89 сполучає Київ із Перемишлем через Вінницю, Хмельницький і Тернопіль. Також на платформі УЗ представлені рейси з Києва, Харкова, Одеси та Дніпра до польських прикордонних міст.

Окрема зміна стосується Харкова. У листопаді Укрзалізниця має відкрити продаж квитків на новопризначений поїзд Харків — Холм. Точну дату відправлення та доступність місць потрібно перевіряти під час купівлі.

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Молдова. З 5 листопада починає курсувати поїзд №351/352 Київ — Кишинів. З Києва він відправляється о 17:02, а до столиці Молдови прибуває о 10:38 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення заплановане на 17:45, прибуття до Києва — об 11:48. Поїзд курсуватиме через день.

Угорщина. Дістатися Будапешта можна поїздом №9 із Києва. Також є сполучення між Мукачевом і Будапештом. Для подорожі доступні й маршрути через прикордонний Чоп із подальшою пересадкою на угорські поїзди.

Австрія. До Відня можна дістатися з пересадкою в Будапешті або Перемишлі. Важливо не плутати ці маршрути з новим рейсом Відень — Чоп: його запуск запланований лише на 11 грудня 2026 року, тому до листопадових напрямків він не належить.

Словаччина. Один із варіантів — доїхати з Чопа до Братислави. Також є сполучення між Кошице та Мукачевом. Для деяких рейсів передбачені окремі дні курсування, тому розклад потрібно перевіряти на конкретну дату.

Чехія. До Праги можна дістатися через Перемишль. На польській станції пасажири можуть пересісти на поїзди чеської залізниці České dráhy або RegioJet. Далі маршрут проходить через польські міста, зокрема Краків.

Румунія. Один із варіантів подорожі — маршрут через Молдову. Поїзд Київ — Кишинів має пересадкове сполучення в Унгенах із напрямком до румунських Ясс. Перед купівлею квитків потрібно перевірити час стикування та наявність місць на обидва рейси.

Німеччина. До Берліна можна дістатися через Перемишль або Варшаву. Зокрема, офіційна платформа УЗ показує пересадки на європейські поїзди, які сполучають ці міста з Берліном. До Мюнхена також можна їхати через Перемишль із подальшою пересадкою.

Які нові міжнародні рейси анонсувала Укрзалізниця

Серед важливих змін листопада — запуск поїзда Київ — Кишинів із 5 листопада та підготовка до продажу квитків на новий маршрут Харків — Холм.

Також Укрзалізниця повідомила про новий поїзд №90/89 Київ — Перемишль. Він проходить через Вінницю, Хмельницький і Тернопіль, що дає пасажирам із цих міст додаткову можливість дістатися Польщі.

Окремо перевізник анонсував щоденний рейс Відень — Чоп, який має розпочати курсування 11 грудня. Тому пасажирам, які планують поїздку саме в листопаді, не варто розраховувати на це нове сполучення.

Звідки в Україні відправляються міжнародні поїзди

Основні міста та станції відправлення міжнародних рейсів — Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро, Вінниця, Чоп і Мукачево. Конкретний пункт посадки залежить від обраного маршруту.

Наприклад, поїзд №90/89 до Перемишля проходить через Вінницю, Хмельницький і Тернопіль. До Кишинева можна вирушити з Києва, а до Угорщини та Словаччини — з прикордонних станцій Закарпаття.

Де купити квитки на міжнародні поїзди УЗ

Квитки на міжнародні рейси можна шукати на офіційному сайті Укрзалізниці, у мобільному застосунку перевізника та в залізничних касах. Для окремих ділянок маршруту за кордоном квитки потрібно купувати в іноземних операторів.

Зокрема, для поїздок до Чехії можна скористатися сервісами RegioJet або České dráhy, до Угорщини — угорської залізниці MÁV, а до Австрії — ÖBB. Посилання на іноземних перевізників також зібрані на платформі УЗ.

Що перевірити перед міжнародною поїздкою

Перед купівлею квитків важливо перевірити розклад на конкретний день. Частина міжнародних поїздів курсує через день або за окремим графіком, а деякі маршрути передбачають пересадки.

Також варто звернути увагу на такі деталі:

Дату відправлення. Переконайтеся, що обраний рейс курсує саме в день вашої поїздки.

Станцію пересадки. Перевірте, чи прибуваєте та відправляєтеся з однієї станції.

Час між поїздами. Залиште достатній запас часу, особливо якщо квитки куплені окремо.

Документи для перетину кордону. Перевірте вимоги країни призначення та правила перевізника.

Умови повернення квитків. Якщо маршрут складається з кількох ділянок, умови обміну й повернення можуть відрізнятися.

Актуальний розклад, номери міжнародних рейсів і посилання на іноземних перевізників можна перевірити на офіційній платформі Укрзалізниці.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які умови Укрзалізниця пропонує пасажирам у старих вагонах на рейсі Київ — Ковель. Мандрівник показав інтер’єр вагона класу люкс, зокрема спальні місця, столик та інші деталі. Також він розповів, скільки заплатив за поїздку.

Також Новини.LIVE писали, як українцям дістатися з вокзалу до аеропорту Будапешта. Для цього пасажири можуть скористатися громадським транспортом і автобусом 100E. Поїздка потребує окремого квитка, а дорога займає в середньому 45–65 хвилин.