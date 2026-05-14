Google Maps: малоизвестные фишки, которые помогут в поездках за границу

Путешественник пользуется Google Maps. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Автоматически установленный в каждый смартфон Google Maps давно перестал быть простым приложением — это настоящий помощник в путешествиях. Однако из-за незнания крутых фишек большинство людей использует лишь 10-15% его возможностей.

О том, как сделать свои путешествия в разы комфортнее, рассказала пользовательница kuda_dalshe_ua в Instagram, передает Новини.LIVE.

Google Maps как помощник во всех подземках мира

Google Maps может вам подсказать, в какой вагон лучше сесть, чтобы вам было ближе к эскалатору, проще выйти со станции или найти переход.

Приложение также поможет разобраться, на какую именно сторону выходить на платформе, в правую или левую.

Кроме того, приложение может вывести вас из подземки так, чтобы вам не пришлось долго искать нужную в городе локацию.

Читайте также:

Google Maps отслеживает движение общественного транспорта

В большинстве городов Европы движение общественного транспорта можно отследить онлайн через Google Maps. Благодаря такой полезной фишке вы можете рационально потратить свое время, а не ждать долго на остановке.

Кроме того, приложение покажет вам нужную платформу, где ожидать поезд - вам не придется нервничать и блуждать по неизвестному вокзалу.

Google Maps покажет, где вы припарковали авто

Эта возможность может хорошо выручить водителей в новом городе, где улочки могут казаться очень похожими друг на друга.

Google Maps знает полное расписание транспорта на остановках

Нажав на нужную остановку Google Maps покажет пассажирам все маршруты, в какую сторону они движутся, когда прибудут к месту назначения и даже время задержки.

Google Maps спасает путешественников от мошенников

Если вы будете искать билеты через Google Maps — риски наткнуться на аферистов минимальны. Сервис всегда ведет пользователей на официальный сайт. Так можно не только обезопасить себя от мошенничества, но и сэкономить, не переплачивая посредникам.

Google Maps помогает найти, где переночевать

По словам путешественницы, сервис помогает найти небольшие отели, которые не представлены на booking.com и других порталах. Скорее всего, вы сможете сэкономить, не переплачивая сборы за популярные сервисы.

Ранее Новини.LIVE писали, почему обычные игральные карты могут привести к проблемам в аэропорту во время прохождения сканера. Это очень типичная ошибка, из-за которой работники аэропорта будут вынуждены тщательно изучать ваш чемодан или сумку.

Также Новини.LIVE рассказывали, что стоит взять с собой в первый полет на самолете. Стоит учесть, что на борту сухой воздух и повышенное давление, которое негативно влияет на самочувствие. Очень важно также не забывать о воде.