Google Maps: маловідомі фішки, які допоможуть у поїздках за кордон

Автоматично встановлений у кожен смартфон Google Maps давно перестав бути простим додатком — це справжній помічник у мандрівках. Проте через незнання крутих фішок більшість людей використовує лише 10-15% його можливостей.

Про те, як зробити свої подорожі в рази комфортнішими, розповіла користувачка kuda_dalshe_ua в Instagram, передає Новини.LIVE.

Google Maps як помічник у всіх підземках світу

Google Maps може вам підказати, у який вагон краще сісти, щоб вам було ближче до ескалатору, чи простіше вийти зі станції або знайти перехід.

Додаток також допоможе розібратися, на яку саме сторону виходити на платформі, у праву чи ліву.

Крім того, додаток може вивести вас із підземки так, щоб вам не довелося довго шукати потрібну у місті локацію.

Google Maps відслідковує рух громадського транспорту

У більшості міст Європи рух громадського транспорту можна відслідкувати онлайн через Google Maps. Завдяки такій корисній фішці ви можете раціонально витратити свій час, а не чекати довго на зупинці.

Крім того, додаток покаже вам потрібну платформу, де очікувати на потяг — вам не доведеться нервувати та блукати по невідомому вокзалу.

Google Maps покаже, де ви припаркували авто

Ця можливість може добре виручити водіїв у новому місті, де вулички можуть здаватися дуже схожими одна на одну.

Google Maps знає повний розклад транспорту на зупинках

Натиснувши на потрібну зупинку Google Maps покаже пасажирам усі маршрути, в який бік вони рухаються, коли прибудуть до місця призначення та навіть час затримки.

Google Maps рятує мандрівників від шахраїв

Якщо ви будете шукати квитки через Google Maps — ризики натрапити на аферистів мінімальні. Сервіс завжди веде користувачів на офіційний сайт. Так можна не лише убезпечитись від шахрайства, а й зекономити, не переплачуючи посередникам.

Google Maps допомагає знайти, де переночувати

За словами мандрівниці, сервіс допомагає знайти невеликі готелі, які не представлені на booking.com та інших порталах. Найімовірніше, ви зможете зекономити, не переплачуючи збори за популярні сервіси.

