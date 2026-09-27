Самая глубокая станция метро в мире: где она находится и чем уникальна

Станция "Хуньяньцунь" в Чунцине. Фото: Commons

Самая глубокая в мире станция метро расположена на такой глубине под землей, что у пассажиров из-за резкого изменения давления закладывает уши. Чтобы добраться до неё, необходимо спуститься целыми восемью эскалаторами.

Об этом пишет The Sun, передает Новини.LIVE.

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Самая глубокая станция метро в мире

Станция "Хуньяньцунь" в Чунцине, что в центральной части Китая, расположена на глубине 116 метров (высота сорокаэтажного здания).

Обычно ощущение давления в ушах возникает во время стремительного снижения самолета. Однако такое же воздействие на ваш организм вы почувствуете, если будете спускаться к платформе в Чунцине. Наибольшее давление в ушах ощущают те, кто спускается на лифте.

Это связано с тем, что более постепенный спуск даёт ушам больше времени на выравнивание давления, благодаря чему ощущение "треска" не такое сильное.

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Большинство поездок на эскалаторе длятся менее 10 секунд, но чтобы спуститься на 116 метров до уровня станции, требуется почти минута — а точнее, 53 секунды.

Во время строительства станции рабочим требовалось 38 минут, чтобы подняться по лестнице от станции на поверхность — это можно сравнить с ежедневным восхождением на гору.

Станция расположена в районе Юйчжун муниципалитета Чунцин — местности, славящейся своими волнистыми холмами и извилистыми дорогами.

Именно этот чрезвычайно холмистый ландшафт стал причиной строительства столь глубокой станции.

@whereisjackoffto Станция «Хунъяньцунь» (红岩村站) в Чунцине — одна из самых УНИКАЛЬНЫХ станций метро в мире! Это САМАЯ ГЛУБОКАЯ станция в мире: её самая низкая точка находится на глубине 116 метров (381 фут) под поверхностью, что примерно соответствует 40-этажному зданию. Самое интересное здесь — проехать от самого нижнего выхода до самого верхнего (или наоборот) на эскалаторе, что заняло около 18 минут (мы засекли время). Здесь даже устраивают соревнование по бегу по лестнице для тех, кто хочет подняться вверх по ступенькам! #whereisjackoffto #hongyancunstation #chongqing #metrostation #engineering ♬ оригинальный звук — whereisJACKOFFto

Несмотря на то, что станция расположена так глубоко под землей, она не является тёмной и сырой. Дело в том, что она была открыта совсем недавно, поэтому при её строительстве были использованы все преимущества современных строительных технологий.

Станция "Хуньяньцзюнь" открылась всего три года назад, в январе 2022 года, и поэтому по сравнению с большинством стандартов метрополитенов она выглядит поистине футуристично.

Вторая по глубине станция метро в мире расположена в Северной Корее на линии метро Пхеньяна. Её максимальная глубина составляет около 110 м.

Замыкает тройку лидеров станция "Арсенальная" в Киеве. Она находится на глубине 105 м под землёй.

Благодаря своему статусу мирового рекордсмена станция "Хунъянцунь" в Китае быстро стала туристической достопримечательностью.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самых красивых станциях столичного метрополитена, которые стоит увидеть каждому иностранцу. Благодаря уникальным интерьерам они надолго запечатлеваются в памяти. Одна из этих станций была признана лучшей авторитетными зарубежными изданиями The Daily Telegraph и The Guardian.

Также Новини.LIVE писали о самом глубоком эскалаторе в столичном метро. Он простирается на 87 метров и насчитывает 743 ступеньки. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".