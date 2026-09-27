Найглибше станція метро в світі: де розташована та чим унікальна

Станція "Хун’яньцунь" у Чунціні. Фото: Commons

Найглибша у світі станція метрополітену розташована на такій глибині під землею, що у пасажирів через різку зміну тиску закладає вуха. Щоб дістатися до неї, необхідно спуститися аж вісьмома ескалаторами.

Про це пише The Sun, передає Новини.LIVE.

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Найглибша станція метро світу

Станція "Хун’яньцунь" у Чунціні, що в центральній частині Китаю, розташована на глибині 116 метрів (висота сорокаповерхового будинку).

Зазвичай відчуття тиску у вухах виникає під час стрімкого зниження літака. Проте такий самий вплив на ваш організм ви відчуєте, якщо будете спускатися до платформи в Чунціні. Найбільший тиск у вухах відчувають ті, хто спускаються на ліфті.

Це пов’язано з тим, що більш поступовий спуск дає вухам більше часу на вирівнювання тиску, завдяки чому відчуття "тріску" не таке сильне.

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Більшість поїздок на ескалаторі тривають менше 10 секунд, але щоб спуститися на 116 метрів до рівня станції, потрібно майже хвилина — а точніше, 53 секунди.

Під час будівництва станції робітникам потрібно було 38 хвилин, щоб піднятися сходами від станції на поверхню —це можна порівняти з щоденним сходженням на гору.

Станція розташована в районі Юйчжун муніципалітету Чунцін — місцевості, що славиться своїми хвилястими пагорбами та звивистими дорогами.

Саме цей надзвичайно горбистий ландшафт став причиною будівництва такої глибокої станції.

@whereisjackoffto Hongyancun 红岩村站 Station in Chongqing is one of the most UNIQUE metro stations in the world! The station is the DEEPEST in the world, with its lowest point sitting 116 meters (381 feet) beneath the surface, which is roughly equivalent to a 40 story building. The fun thing to do here is to travel from the lowest exit to the highest exit (or vice versa) by escalator, which took about 18 minutes (we timed it). They even have a stairmaster challenge for those who want to run up the stairs! #whereisjackoffto #hongyancunstation #chongqing #metrostation #engineering ♬ original sound - whereisJACKOFFto

Попри те, що станція розташована так глибоко під землею, вона не є темною та вологою. Річ у тім, вона була відкрита зовсім недавно, тож у її будівництві були використані всі переваги сучасних будівельних технологій.

Станція "Хун’яньцунь" відкрилася лише три роки тому, у січні 2022 року, а отже, за порівнянням із більшістю стандартів метрополітенів вона виглядає справді футуристичною.

Друга за глибиною станція метро у світі розташована в Північній Кореї на лінії метро Пхеньяна. Її максимальна глибина становить близько 110 м.

Трійку лідерів закриває станція "Арсенальна" у Києві. Вона знаходиться на глибині 105 м під землею.

Завдяки своєму статусу світового рекордсмена станція "Хун’янцунь" в Китаї швидко стала туристичною атракцією.

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