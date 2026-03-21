4 продукта, из-за которых вас могут не пустить в самолет

Люди в аэропорту ожидают свой рейс.

Если вы собираетесь отправиться в путешествие на Пасху или летом и планируете вместить свои вещи в ручную кладь, есть несколько предметов, о которых вам стоит забыть. Они могут создать вам проблемы при прохождении контроля в аэропорту.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Запрещенные вещи в ручной клади

Чтобы пройти контроль безопасности в аэропорту, объем жидкостей в ручной клади, как правило, не должен превышать 100 мл.

Это касается, в частности, бутылок с водой, масел для лица, увлажняющих кремов и дезинфицирующих средств для рук.

Однако некоторые предметы, которые не являются чисто жидкостями, также могут вызвать проблемы при прохождении контроля безопасности в аэропорту.

Компания Fulton Umbrellas составила перечень неожиданных вещей, которые нельзя брать с собой в путешествие.

Некоторые страны даже устанавливают более строгие правила по перевозке продуктов питания, поэтому всегда проверяйте их перед тем, как паковать вещи. В частности, не стоит класть в чемодан соусы, джемы, мягкий сыр и протеиновый порошок.

Дело в том, что эти предметы могут мешать работе рентгеновских аппаратов, поэтому их придется проверять вручную.

"Это может быть длительным процессом, поэтому быстрее и безопаснее всего просто оставить джемы и протеин дома", - советуют эксперты.

Ранее мы рассказывали, почему выгодно приобретенный билет в аэропорту может подорожать втрое. В частности, пассажирам часто приходится переплачивать из-за превышения размеров ручной клади и регистрации багажа непосредственно в аэропорту. Чтобы избежать лишних расходов — стоит проверять актуальные правила авиакомпаний перед сборами в отпуск.

Также пилот объяснил, почему пассажирам на борту самолета рекомендуют включать на смартфоне "авиарежим". Дело в том, что излучения радиоволн способны создавать помехи для наушников, которые используют пилоты и мешают управлять воздушным судном.