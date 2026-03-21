Головна Транспорт 4 продукти, через які вас можуть не пустити в літак

4 продукти, через які вас можуть не пустити в літак

Дата публікації: 21 березня 2026 21:55
4 продукти, через які вас можуть не пустити в літак
Люди в аеропорту очікують на свій рейс. Фото: Новини.LIVE, Еліна Ляхова

Якщо ви збираєтеся вирушити у подорож на Великдень або влітку і плануєте вмістити свої речі в ручну поклажу, є кілька предметів, про які вам варто забути. Вони можуть створити вам проблеми під проходження контролю в аеропорту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Заборонені речі в ручній поклажі

Щоб пройти контроль безпеки в аеропорту, об’єм рідин у ручній поклажі, як правило, не повинен перевищувати 100 мл.

Це стосується, зокрема, пляшок з водою, олій для обличчя, зволожувальних кремів та дезінфікуючих засобів для рук.

Проте деякі предмети, які не є суто рідинами, також можуть спричинити проблеми під час проходження контролю безпеки в аеропорту.

Компанія Fulton Umbrellas склала перелік несподіваних речей, які не можна брати з собою у подорож.

Деякі країни навіть встановлюють більш суворі правила щодо перевезення продуктів харчування, тому завжди перевіряйте їх перед тим, як пакувати речі. Зокрема, не варто класти у валізу соуси, джеми, м'який сир та протеїновий порошок.

Справа в тому, що ці предмети можуть заважати роботі рентгенівських апаратів, тому їх доведеться перевіряти вручну.

"Це може бути тривалим процесом, тому найшвидше і найбезпечніше просто залишити джеми й протеїн вдома", — радять експерти.

Раніше ми розповідали, чому вигідно придбаний квиток в аеропорту може здорожчати втричі. Зокрема, пасажирам часто доводиться переплачувати через перевищення розмірів ручної поклажі та реєстрацію багажу безпосередньо в аеропорту. Щоб уникнути зайвих витрат — варто перевіряти актуальні правила авіакомпаній перед зборами у відпустку.

Також пілот пояснив, чому пасажирам на борту літака рекомендують включати на смартфоні "авіарежим". Річ у тім, що випромінювання радіохвиль здатні створювати перешкоди для навушників, які використовують пілоти і заважають керувати повітряним судном.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
