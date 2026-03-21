4 продукти, через які вас можуть не пустити в літак
Якщо ви збираєтеся вирушити у подорож на Великдень або влітку і плануєте вмістити свої речі в ручну поклажу, є кілька предметів, про які вам варто забути. Вони можуть створити вам проблеми під проходження контролю в аеропорту.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.
Заборонені речі в ручній поклажі
Щоб пройти контроль безпеки в аеропорту, об’єм рідин у ручній поклажі, як правило, не повинен перевищувати 100 мл.
Це стосується, зокрема, пляшок з водою, олій для обличчя, зволожувальних кремів та дезінфікуючих засобів для рук.
Проте деякі предмети, які не є суто рідинами, також можуть спричинити проблеми під час проходження контролю безпеки в аеропорту.
Компанія Fulton Umbrellas склала перелік несподіваних речей, які не можна брати з собою у подорож.
Деякі країни навіть встановлюють більш суворі правила щодо перевезення продуктів харчування, тому завжди перевіряйте їх перед тим, як пакувати речі. Зокрема, не варто класти у валізу соуси, джеми, м'який сир та протеїновий порошок.
Справа в тому, що ці предмети можуть заважати роботі рентгенівських апаратів, тому їх доведеться перевіряти вручну.
"Це може бути тривалим процесом, тому найшвидше і найбезпечніше просто залишити джеми й протеїн вдома", — радять експерти.
