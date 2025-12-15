Видео
Україна
Видео

"3000 км по Украине" — на какие направления "разлетаются" билеты

Дата публикации 15 декабря 2025 13:12
"3000 км по Украине" от УЗ — самые популярные направления, по которым путешествуют пассажиры
Пассажиры Укрзализныци. Фото: УНИАН

В начале декабря Укрзализныця запустила программу "3000 км по Украине", которая дает возможность путешествовать по стране бесплатно. Купить льготные билеты уже успело более 300 тысяч граждан, а десятки тысяч уже покатались поездами.

Об этом рассказала внефракционный нардеп Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Сколько людей воспользовалось программой "3000 км по Украине"

По словам Савчук, на программу "3000 км по Украине" зарегистрировались 305 тысяч человек, в частности, 23 тысячи граждан уже использовали свои льготные билеты. Чаще всего посадочные талоны по программе бронируют студенты, волонтеры и дети с прифронтовых территорий.

Нардеп рассказала, что самыми популярными направлениями стали "Сумы — Киев", "Львов — Запорожье" и "Одесса — Запорожье".

Она добавила, что среднее расстояние билета — 560 км, поэтому у многих украинцев, которые уже воспользовались программой, есть возможность еще приобрести льготные билеты в течение года.

Савчук также сообщила, что в этом месяце Укрзализныця планирует добавить поезда "Изюм — Львов" и "Запорожье — Ужгород", чтобы предоставить жителям прифронтовых территорий бесплатно попутешествовать на новогодние праздники.

Ранее мы рассказывали, когда выгоднее всего покупать билеты Укрзализныци. Стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.

Также проводник объяснил, как действовать в случае, если вы в поезде Укрзализныци проспали свою станцию.

Укрзализныця путешествие Украина поезда туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
