"3000 км Україною" від УЗ — найпопулярніші напрямки, якими мандрують пасажири

На початку грудня Укрзалізниця запустила програму "3000 км Україною", яка дає можливість мандрувати країною безплатно. Придбати пільгові квитки встигло понад 300 тисяч громадян, а десятки тисяч вже покаталися потягами.

Про це розповіла позафракційна нардепка Оксана Савчук в ефірі Ранок.LIVE.

Скільки людей скористалось програмою "3000 км Україною"

За словами Савчук, на програму "3000 км Україною" зареєструвалися 305 тисяч осіб, зокрема, 23 тисячі громадян вже використали свої пільгові квитки. Найчастіше посадкові талони за програмою бронюють студенти, волонтери та діти з прифронтових територій.

Нардепка розповіла, що найпопулярнішими напрямками стали "Суми — Київ", "Львів — Запоріжжя" та "Одеса — Запоріжжя".

Вона додала, що середня відстань квитка — 560 км, тож в багатьох українців, які вже скористались програмою, є можливість ще придбати пільгові квитки протягом року.

Савчук також повідомила, що цього місяця Укрзалізниця планує додати потяги "Ізюм–Львів" і "Запоріжжя–Ужгород", щоб надати мешканцям прифронтових територій безплатно помандрувати на новорічні свята.

