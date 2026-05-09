Путешествие в Польше: 3 полезные транспортные приложения

Главная Транспорт 3 транспортные приложения, которые облегчат путешествие в Польше

Дата публикации 9 мая 2026 19:24
Пассажиры едут в трамвае в Польше. Фото: railwaygazette.com, Суспільне. Коллаж: Колаж: Новини.LIVE

Польша остается одной из самых доступных европейских стран для украинцев. Здесь довольно приемлемые цены на жилье, питание и другие услуги. Один из путешественников поделился полезными приложениями, которые помогут пользоваться местным транспортом.

Подборкой приложений поделился пользователь oksanich.travel в Instagram, передает Новини.LIVE.

Полезные в Польше приложения

Jakdojade. Приложение показывает доступные маршруты и расписание трамваев и автобусов. Пассажиры в нем могут оплатить проезд или приобрести проездной.

KOLEO. Это идеальное приложение для тех, кто планирует попутешествовать по городам Польши поездом. В нем можно посмотреть все доступные рейсы и сразу приобрести билеты онлайн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKP Intercity. Это официальное приложение польской железной дороги. В нем доступно расписание поездов. Пассажир может просмотреть все задержки маршрутов и сохранить свой посадочный талон.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как не потеряться в варшавском метро. В частности, подземка состоит из 2 веток: линии М1, идущей с севера на юг и соединяющей центральную Варшаву с густонаселенными северными и южными районами, и линии М2, пролегающей с востока на запад. Однако правительство планирует еще расширять подземку.

Также Новини.LIVE писали о самой глубокой станции метро в мире. Она расположена в Китае на глубине 116 метров под поверхностью земли, что эквивалентно 40 этажам.

Пассажирам приходится преодолевать восемь эскалаторов, чтобы добраться до поездов. Во время спуска у пассажиров может закладывать уши из-за резкого изменения давления. Однако есть альтернатива — лифт, спуск на котором занимает всего 53 секунды.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
