Головна Транспорт 3 транспортні додатки, які полегшать подорож у Польщі

3 транспортні додатки, які полегшать подорож у Польщі

Дата публікації: 9 травня 2026 19:24
Подорож в Польщі: 3 корисні транспортні додатки
Пасажири їдуть у трамваї в Польщі. Фото: railwaygazette.com, Суспільне. Колаж: Новини.LIVE

Польща залишається однією з найдоступніших європейських країн для українців. Тут доволі прийнятні ціни на житло, харчування та інші послуги. Один з мандрівників поділився корисними додатками, які допоможуть користуватися місцевим транспортом.

Підбіркою застосунків поділився користувач oksanich.travel в Instagram, передає Новини.LIVE.

Корисні в Польщі додатки

Jakdojade. Додаток показує доступні маршрути та розклад трамваїв та автобусів. Пасажири в ньому можуть оплатити проїзд чи придбати проїзний.

KOLEO. Це ідеальний додаток для тих, хто планує помандрувати містами Польщі потягом. В ньому можна переглянути всі доступні рейси та одразу придбати квитки онлайн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKP Intercity. Це офіційний додаток польської залізниці. В ньому доступний розклад потягів. Пасажир може переглянути усі затримки маршрутів та зберегти свій посадковий талон.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE розповідали, як не загубитися у варшавському метро. Зокрема, підземка складається з 2 гілок: лінії М1, що йде з півночі на південь і з'єднує центральну Варшаву з густонаселеними північними та південними районами, і лінії М2, що пролягає зі сходу на захід. Проте уряд планує ще розширювати підземку.

Також Новини.LIVE писали про найглибшу станцію метро у світі. Вона розташована в Китаї на глибині 116 метрів під поверхнею землі, що еквівалентно 40 поверхам.

Пасажирам доводиться долати вісім ескалаторів, щоб дістатися до потягів. Під час спуску в пасажирів може закладати вуха через різку зміну тиску. Проте є альтернатива — ліфт, спуск на якому займає всього 53 секунди.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
