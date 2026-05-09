Подорож в Польщі: 3 корисні транспортні додатки

Польща залишається однією з найдоступніших європейських країн для українців. Тут доволі прийнятні ціни на житло, харчування та інші послуги. Один з мандрівників поділився корисними додатками, які допоможуть користуватися місцевим транспортом.

Підбіркою застосунків поділився користувач oksanich.travel в Instagram.

Корисні в Польщі додатки

Jakdojade. Додаток показує доступні маршрути та розклад трамваїв та автобусів. Пасажири в ньому можуть оплатити проїзд чи придбати проїзний.

KOLEO. Це ідеальний додаток для тих, хто планує помандрувати містами Польщі потягом. В ньому можна переглянути всі доступні рейси та одразу придбати квитки онлайн.

PKP Intercity. Це офіційний додаток польської залізниці. В ньому доступний розклад потягів. Пасажир може переглянути усі затримки маршрутів та зберегти свій посадковий талон.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як не загубитися у варшавському метро. Зокрема, підземка складається з 2 гілок: лінії М1, що йде з півночі на південь і з'єднує центральну Варшаву з густонаселеними північними та південними районами, і лінії М2, що пролягає зі сходу на захід. Проте уряд планує ще розширювати підземку.

