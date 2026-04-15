Главная Транспорт 14 линий с разветвлением: как не заблудиться в подземке Парижа

Дата публикации 15 апреля 2026 16:19
Метро в Париже: на что обращать внимание, чтобы не заблудиться
Пассажиры ждут свой поезд в парижской подземке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Метрополитен в Париже является одним из старейших в Европе и является почти "одногодкой" самой первой подземки в мире. Метро в столице Франции включает 14 линий, в которых очень легко потеряться иностранцу. Опытная путешественница рассказала, на что нужно ориентироваться на станциях, чтобы точно добраться до нужной локации.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на видео пользовательницы dashassk_ в соцсети TikTok.

Как разобраться в схемах парижской подземки

Путешественница подчеркнула, что в парижском метро важно спуститься на правильную сторону и поехать в верном направлении.

Она посоветовала при прокладке маршрута на Google Maps обращать внимание на мелкий текст, который указывает нужное вам направление. В самой подземке обращайте внимание на вывески, на которых должно быть указано ваше направление. Кроме того, на перронах также есть цифровые вывески, которые будут служить вам дополнительной подсказкой.

Стоит помнить, что парижское метро разветвление на некоторых станциях, а потому чтобы не заблудиться — смотрите направление поезда, который прибывает на станцию.

Читайте также:

Туристка предупредила, что не все станции в поезде объявляют, поэтому необходимо следить за маршрутом. Кроме того, в старых вагонах двери не открываются автоматически и нужно нажимать кнопку или тянуть ручку вверх, чтобы выйти.

Путешественница рассказала, что переходить между линиями метро необходимо не выходя на улицу и внимательно следить за вывесками.

Надпись "Sortie" указывает на выход из метро. Google Maps обычно указывает ближайший к нужной вам локации выход из подземки.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как не заблудиться в варшавском метро. Его схема состоит из двух веток: линии М1 — с севера на юг и линии М2, соединяющей восток и запад. На М1 расположена 21 станция, а на М2 — 13.

Также Новини.LIVE писали о самой глубокой станции метро в мире. Она расположена в Китае на глубине 116 метров под поверхностью земли, что эквивалентно 40 этажам.

Пассажирам приходится преодолевать восемь эскалаторов, чтобы добраться до поездов. Во время спуска у пассажиров может закладывать уши из-за резкого изменения давления. Однако есть альтернатива — лифт, спуск на котором занимает всего 53 секунды.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
