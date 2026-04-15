Головна Транспорт 14 ліній з розгалуженням: як не заблукати в підземці Парижа

14 ліній з розгалуженням: як не заблукати в підземці Парижа

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 16:19
Метро в Парижі: на що звертати увагу, щоб не заблукати
Пасажири чекають на свій потяг у паризькій підземці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Метрополітен у Парижі є одним із найстаріших у Європі і є майже "однолітком" найпершої підземки у світі. Метро у столиці Франції включає 14 ліній, у яких дуже легко загубитися іноземцю. Досвідчена мандрівниця розповіла, на що потрібно орієнтуватися на станціях, щоб точно дістатися до потрібної локації.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на відео користувачки dashassk_ в соцмережі TikTok.

Як розібратися у схемах паризької підземки

Мандрівниця підкреслила, що в паризькому метро важливо спуститися на правильну сторону та поїхати у вірному напрямку. 

Вона порадила під час прокладання маршруту на Google Maps звертати увагу на дрібний текст, який вказує потрібний вам напрямок. У самій підземці звертайте увагу на вивіски, на яких має бути вказаний ваш напрямок. Крім того на перонах також є цифрові вивіски, які слугуватимуть вам додатковою підказкою.

Варто пам'ятати, що паризьке метро розгалуження на деяких станціях, а тому щоб не заблукати — дивіться напрямок потяга, який прибуває на станцію.

Туристка попередила, що не всі станції у потязі оголошують, тому необхідно слідкувати за маршрутом. Крім того, у старих вагонах двері не відкриваються автоматично і потрібно натискати кнопку чи тягнути ручку догори, щоб вийти.

Мандрівниця розповіла, що переходити між лініями метро необхідно не виходячи на вулицю та уважно слідкувати за вивісками.

    Турнікети у паризькій підземці. Фото: Новини.LIVE
    Пасажири у паризькій підземці. Фото: Новини.LIVE
    Схема паризької підземки. Фото: Новини.LIVE.
Напис "Sortie" вказує на вихід з метро. Google Maps зазвичай вказує найближчий до потрібної вам локації вихід з підземки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як не заблукати у варшавському метро. Його схема складається з двох гілок: лінії М1 — з півночі на південь і лінії М2, що з'єднує схід та захід. На М1 розташована 21 станція, а на М2 — 13.

Також Новини.LIVE писали про найглибшу станцію метро у світі. Вона розташована в Китаї на глибині 116 метрів під поверхнею землі, що еквівалентно 40 поверхам.

Пасажирам доводиться долати вісім ескалаторів, щоб дістатися до потягів. Під час спуску в пасажирів може закладати вуха через різку зміну тиску. Проте є альтернатива — ліфт, спуск на якому займає всього 53 секунди.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
