Метро в Парижі: на що звертати увагу, щоб не заблукати

Пасажири чекають на свій потяг у паризькій підземці.

Метрополітен у Парижі є одним із найстаріших у Європі і є майже "однолітком" найпершої підземки у світі. Метро у столиці Франції включає 14 ліній, у яких дуже легко загубитися іноземцю. Досвідчена мандрівниця розповіла, на що потрібно орієнтуватися на станціях, щоб точно дістатися до потрібної локації.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на відео користувачки dashassk_ в соцмережі TikTok.

Як розібратися у схемах паризької підземки

Мандрівниця підкреслила, що в паризькому метро важливо спуститися на правильну сторону та поїхати у вірному напрямку.

Вона порадила під час прокладання маршруту на Google Maps звертати увагу на дрібний текст, який вказує потрібний вам напрямок. У самій підземці звертайте увагу на вивіски, на яких має бути вказаний ваш напрямок. Крім того на перонах також є цифрові вивіски, які слугуватимуть вам додатковою підказкою.

Варто пам'ятати, що паризьке метро розгалуження на деяких станціях, а тому щоб не заблукати — дивіться напрямок потяга, який прибуває на станцію.

Туристка попередила, що не всі станції у потязі оголошують, тому необхідно слідкувати за маршрутом. Крім того, у старих вагонах двері не відкриваються автоматично і потрібно натискати кнопку чи тягнути ручку догори, щоб вийти.

Мандрівниця розповіла, що переходити між лініями метро необхідно не виходячи на вулицю та уважно слідкувати за вивісками.

Напис "Sortie" вказує на вихід з метро. Google Maps зазвичай вказує найближчий до потрібної вам локації вихід з підземки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як не заблукати у варшавському метро. Його схема складається з двох гілок: лінії М1 — з півночі на південь і лінії М2, що з'єднує схід та захід. На М1 розташована 21 станція, а на М2 — 13.

Також Новини.LIVE писали про найглибшу станцію метро у світі. Вона розташована в Китаї на глибині 116 метрів під поверхнею землі, що еквівалентно 40 поверхам.

Пасажирам доводиться долати вісім ескалаторів, щоб дістатися до потягів. Під час спуску в пасажирів може закладати вуха через різку зміну тиску. Проте є альтернатива — ліфт, спуск на якому займає всього 53 секунди.