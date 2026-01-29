Видео
Россия продаст Индии "современные" советские самолеты — детали

Россия продаст Индии "современные" советские самолеты — детали

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 10:28
Москва нашла покупателя на самолеты ИЛ-114 за рубежом
Самолет Ил-114-300 с турбовинтовыми двигателями. Фото: Ростех

Российские власти сообщили о предварительном соглашении с индийской компанией Flamingo Aerospace на поставку шести пассажирских самолетов Ил-114-300. Это модернизированные советские самолеты Ил-114, которые впервые взлетели еще в 1990 году.

Подписание состоялось на авиасалоне Wings India 2026 в Хайдарабаде, пишет Ruavia.

Читайте также:

Какие самолеты продает Россия

Ил-114-300 подается российскими официальными источниками как "новый" самолет для региональных перевозок. Формально это действительно так, потому что это обновленная версия Ил с современными двигателями и возможностью работать с коротких полос и слабо оснащенных аэродромов.

Но западные эксперты отмечают, что по факту это глубоко модернизированный советский Ил-114, который впервые взлетел еще в 1990 году. Базовая модель никогда не стала массовой: за десятилетия было собрано около двух десятков самолетов. И если коммерческого прорыва не произошло тогда, то нет и гарантий, что он произойдет сейчас.

Почему Индия важна для РФ

Индия является очень большим и очень привлекательным рынком. Пассажирские перевозки там растут примерно на 11% ежегодно, при страна с миллиардным населением занимает третье место в мире по объемам авиатрафика.

В то же время РФ после начала полномасштабной войны фактически потеряла доступ к западным рынкам и технологиям авиаотрасли. Поэтому в такой ситуации любая внешняя сделка для россиян выглядит как шанс показать, что их самолеты еще покупают, то есть это вопрос имиджа.

Большая конкуренция для россиян

Проблема для россиян в том, что Дели уже несколько лет жестко продвигает политику "Made in India". Это означает приоритет локального производства, передачу технологий и максимальное участие индийских компаний в любых проектах.

Для российского Ил-114-300 это создает непростую ситуацию, поэтому без уступок сделка может так и остаться "предварительной". Тем более, что на индийском рынке уже активно работают западные производители с гораздо более современными самолетами и понятной сервисной поддержкой.

Ранее мы писали, что зимний шторм "Папоротник" полностью парализовал авиасообщение США. Отменили около 15 тысяч рейсов, а миллионы пассажиров застряли в аэропортах на несколько дней.

Также мы сообщали, что сразу три российских пассажирских самолета за день сломались в воздухе во время полета. В каждом случае на борту были сотни пассажиров.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
