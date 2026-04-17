Головна Транспорт Режим роботи метро Харкова та інтервали руху поїздів: який графік у квітні

Дата публікації: 17 квітня 2026 14:14
Метро Харкова у квітні 2026 року: графік руху поїздів і години роботи
Метро Харкова працює за звичайним графіком. Фото: Facebook/Хаpківський метрополітен

Харківський метрополітен у квітні повернувся до звичного графіку руху потягів. Попередні зміни були запроваджені через нестабільну ситуацію з електроенергією. Проте зараз метро Харкова працює за звичанйим графіком.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківський метрополітен.

Графік руху потягів

Харківський метрополітен, так само як і київський, складається із трьох гілок метро — синьої, зеленої та червоною. В підземці розташовано 30 станцій.

У квітні 2026 року харківський метрополітен працює щодня із 5:30 до 21:30. У будні дні потяги курсують кожні 10 хвилин, а після 20:00 інтервал зростає до 15-25 хвилин.

У вихідні потяги курсують кожні 20 хвилин. Від початку війни в Україні проїзд у харківському метро безкоштовний, у квітні 2026 року вхід так само вільний для містян та гостей Харкова.

Водночас адміністрація підземки попереджає, що у зв'язку з воєнним станом можливі зміни у графіку руху поїздів із незалежних від метрополітену причин.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що КМДА хоче підняти тариф на проїзд у Київському метрополітені. За підрахунками департамента транспортної інфраструктури, одна поїздка у 2026 році має коштувати 64,53 гривні. Наразі ж кияни сплачують за вхід у підземку 8 гривень, тобто ціна однієї поїздки може збільшитися у 8 разів.

Водночас Новини.LIVE наводили докази громадського активіста Олександра Глушка. який довів, що насправді реальна собівартість перевезення одного пасажира метрополітеном становить 26 гривень, а транспортом Київпастрансу — 21 гривню. Ці цифри, за його словами, ближчі до фактичних витрат і можуть використовуватися як орієнтир.

Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
