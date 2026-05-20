Проїзд по 30 грн в Києві: чи можна накупити поїздок в метро наперед за старою ціною

Пасажири добираються у справаж столичною підземкою.

Кияни продовжують активно обговорювати різке здорожчання проїзду в громадському транспорті. Мешканці шукають способи зекономити до підняття тарифів. Зокрема, користувачі цікавляться, чи можна наперед придбати квитки в метро по 8 гривень.

Відповідний допис оприлюднив користувачка yuliiyaaa.m в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Чи варто заздалегідь купувати поїздки в столичну підземку

Пасажирка поцікавилась, що чи хорошою є ідея зараз накупити багато поїздок в метро по 8 гривень до подорожчання проїзду.

Кияни зауважують, що зазвичай на проїзний пасажири можуть придбати не більше 100 поїздок. Нині така кількість поїздок обходиться в 650 грн.

Частина користувачів пожартували про те, що така ідея звучить як гарний бізнес-план. Зокрема, можна придбати поїздки по 8, а після зростання тарифів перепродати по 20 гривень.

Інші пасажири також вважають, що придбавши квитки заздалегідь, можна добре заощадити на поїздках. Зокрема, перед подорожчанням можна придбати та поповнити кілька транспортних карт.

Проте частина користувачів мережі вважають, що така ідея економії — даремна витрата часу і коштів, адже влада міста із великою ймовірністю перерахує вартість цих придбаних квитків.

Кияни шукають способи зекономити на проїзді.

Пасажири прагнуть зекономити на проїзді.

При цьому в КМДА запевнили, що поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.

