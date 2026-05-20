Проїзд по 30 грн в Києві: чи варто купувати поїздки в метро наперед

Проїзд по 30 грн в Києві: чи варто купувати поїздки в метро наперед

Дата публікації: 20 травня 2026 14:16
Проїзд по 30 грн в Києві: чи можна накупити поїздок в метро наперед за старою ціною
Пасажири добираються у справаж столичною підземкою. Фото: Новини.LIVE

Кияни продовжують активно обговорювати різке здорожчання проїзду в громадському транспорті. Мешканці шукають способи зекономити до підняття тарифів. Зокрема, користувачі цікавляться, чи можна наперед придбати квитки в метро по 8 гривень.

Відповідний допис оприлюднив користувачка yuliiyaaa.m в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Чи варто заздалегідь купувати поїздки в столичну підземку

Пасажирка поцікавилась, що чи хорошою є ідея зараз накупити багато поїздок в метро по 8 гривень до подорожчання проїзду.

Кияни зауважують, що зазвичай на проїзний пасажири можуть придбати не більше 100 поїздок. Нині така кількість поїздок обходиться в 650 грн.

Частина користувачів пожартували про те, що така ідея звучить як гарний бізнес-план. Зокрема, можна придбати поїздки по 8, а після зростання тарифів перепродати по 20 гривень.

Інші пасажири також вважають, що придбавши квитки заздалегідь, можна добре заощадити на поїздках. Зокрема, перед подорожчанням можна придбати та поповнити кілька транспортних карт.

Проте частина користувачів мережі вважають, що така ідея економії — даремна витрата часу і коштів, адже влада міста із великою ймовірністю перерахує вартість цих придбаних квитків.

Кияни шукають способи зекономити на проїзді.  Фото: скриншот Threads
Пасажири прагнуть зекономити на проїзді.  Фото: скриншот Threads

При цьому в КМДА запевнили, що поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що активісти запропонували запровадити європейську модель оплату проїзду в Києва — вона має стимулювати населення користуватися громадським транспортом. Мова йде про ідею встановити часовий тариф вартістю 20 та 30 гривень.

Також Новини.LIVE раніше підібрали меми про "метро по 30 грн" в Києві. Українці так само порівнюють столичне метро з підземкою в європейських містах. Частина переконана, зо нова ціна — це занадто, адже на тлі кризи далеко не у всіх громадян зросли зарплати.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
