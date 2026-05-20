Проезд по 30 грн в Киеве: можно ли накупить поездок в метро наперед по старой цене

Главная Транспорт Проезд по 30 грн в Киеве: стоит ли покупать поездки в метро наперед

Дата публикации 20 мая 2026 14:16
Пассажиры добираются в справаж на столичной подземке. Фото: Новини.LIVE

Киевляне продолжают активно обсуждать резкое подорожание проезда в общественном транспорте. Жители ищут способы сэкономить до поднятия тарифов. В частности, пользователи интересуются, можно ли заранее приобрести билеты в метро по 8 гривен.

Соответствующее сообщение обнародовал пользователь yuliiyaaa.m в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Стоит ли заранее покупать поездки в столичную подземку

Пассажирка поинтересовалась, что хорошей ли является идея сейчас накупить много поездок в метро по 8 гривен до подорожания проезда.

Киевляне отмечают, что обычно на проездной пассажиры могут приобрести не более 100 поездок. Сейчас такое количество поездок обходится в 650 грн.

Часть пользователей пошутили о том, что такая идея звучит как хороший бизнес-план. В частности, можно приобрести поездки по 8, а после роста тарифов перепродать по 20 гривен.

Другие пассажиры также считают, что приобретя билеты заранее, можно хорошо сэкономить на поездках. В частности, перед подорожанием можно приобрести и пополнить несколько транспортных карт.

Однако часть пользователей сети считают, что такая идея экономии — пустая трата времени и средств, ведь власти города с большой вероятностью пересчитают стоимость этих приобретенных билетов.

Киевляне ищут способы сэкономить на проезде. Фото: скриншот Threads
Пассажиры стремятся сэкономить на проезде. Фото: скриншот Threads

При этом в КГГА заверили, что поездки, приобретенные на транспортную карточку до 14 июля 2026 года, будут оставаться в силе до 14 сентября 2026 года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что активисты предложили ввести европейскую модель оплаты проезда в Киеве — она должна стимулировать население пользоваться общественным транспортом. Речь идет об идее установить временной тариф стоимостью 20 и 30 гривен.

Также Новини.LIVE ранее подобрали мемы о "метро по 30 грн" в Киеве. Украинцы так же сравнивают столичное метро с подземкой в европейских городах. Часть убеждена, что новая цена — это слишком, ведь на фоне кризиса далеко не у всех граждан выросли зарплаты.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
