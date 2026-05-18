У Києві подорожчає проїзд: скільки доведеться платити та чи діятимуть знижки

Тарифи на проїзд у київському транспорті зміняться. Фото: Новини.LIVE

В Києві здорожчає проїзд у громадському транспорті. Зокрема, вартість однієї поїздки планується встановити на рівні 30 грн. Проте для тих, хто регулярно користується транспортом, будуть діяти знижки.

Про це повідомили в КМДА, передає Новини.LIVE.

Як може змінитися вартість проїзду у Києві

У Департаменті економіки та інвестицій КМДА нагадали, що востаннє проїзд переглядали у столиці у 2018 році та підкреслили, що нинішня вартість поїздок у трамваї, автобусах та тролейбусах залишається однією з найнижчих серед великих міст України, попри постійне зростання собівартості перевезень.

"Необхідність оновлення тарифів пояснюють потребою наблизити їх до економічно обґрунтованого рівня та зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, паливо, оплату праці, утримання інфраструктури й скороченням пасажиропотоку", — йдеться в повідомленні.

В КМДА додали, що за розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн — у наземному комунальному транспорті.

Читайте також:

Зазначається, що для тих, хто регулярно користується транспортом, буде діяти система знижок — вона буде напряму залежати від кількості придбаних квитків:

1–9 поїздок – 30 грн;

10–19 – 28,90 грн;

20–29 – 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40–49 – 25,50 грн;

50 – 25 грн.

Пасажири також зможуть придбати місячні проїзні квитки, завдяки ким ціна однієї поїздки складатиме орієнтовно 23,3–23,6 грн.

Нові тарифи на проїзні:

46 поїздок – 1 088 грн;

62 поїздки – 1 463 грн;

92 поїздки – 2 156 грн;

124 поїздки – 2 888 грн.

Вартість місячного безлімітного проїзного квитка складатиме 4 875 грн. Він діятиме на автобуси, трамваї, тролейбуси, фунікулер та метро.

Проте для студентів будуть діяти знижки. Вони будуть сплачувати 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул – 25% (під час навчального року – безкоштовно).

Для гостей міста передбачені спеціальні безлімітні проїзні:

на 24 години – 375 грн;

на 48 годин – 563 грн;

на 72 години – 750 грн.

Нові тарифи планують встановити із 15 липня 2026 року. Вони будуть затверджені після завершення процедур регуляторної політики та консультацій з громадськістю та профспілками.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи планується скасувати безкоштовний проїзд в Харкові. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, транспорт фактично став частиною системи захисту цивільних. Він додав, що безоплатні поїздки — це спосіб підтримати мешканців у такий складний час.

Також Новини.LIVE писали, що проїзд суттєво здорожчав у Львові. Зокрема, загальний абонемент зріс в ціні з 900 до 1150 гривень. При оплаті картокою разовий проїзд коштуватиме 23 гривні, а при розрахунку готівкою — 30 гривень. Таке рішення місцева влада прийняла після суттєвого здорожчання пального.