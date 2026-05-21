Очередной провал: Россия заморозила разработку важного самолета

Главная Транспорт Провал "Ладоги": почему в РФ остановили создание нового самолета

Дата публикации 21 мая 2026 15:53
В РФ заморозили разработку дежурного самолета.

Очередной масштабный провал россиян с импортозамещением привел к полной заморозке разработки регионального самолета ТВРС-44 "Ладога". Этот амбициозный проект пассажирского лайнера годами называли будущим флагманом местной гражданской авиации. Но теперь его официально приостановили из-за кучи технических проблем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на росСМИ .

Будущее незавершенного проекта

Главный конструктор Уральского завода гражданской авиации Сергей Меренков подтвердил журналистам, что программу свернули, а все наработки этого проекта отдали Министерству обороны РФ.

Разработка самолета прекратилась из-за тотальных мировых санкций за нападение на Украину, потому что РФ не может закупать нужные детали у международных поставщиков для сбора даже базовых узлов.

На заводе надеются хотя бы раз поднять недостроенный образец в воздух в ближайшее время.

Советские самолеты заменить нечем

Местные аналитики из-за этого решения уже бьют тревогу. Старые советские Ан-24 и Як-40 буквально рассыпаются в воздухе старости, а альтернативы для регионов теперь нет вообще.

Россияне планировали возить на "Ладоге" по 44 пассажира. Этот самолет считался очень необходимым для малой авиации и жителей отдаленных регионов. Он должен был садиться и взлетать с грунта или снежного покрова, но эти планы так и остались на бумаге.

Еще недавно разработчики мечтали о сертификации самолета в 2028 году, а первые серийные поставки обещали начать уже в 2029-м. Всего по плану правительства РФ хотели наштамповать более сотни таких машин до 2030 года.

Что еще стоит знать об упадке российского авиапрома

Это далеко не первый громкий крах российского авиапрома в последнее время. Ранее Новини.LIVE писали, что серийное производство другого распиаренного самолета, МС-21, также отложили на неопределенный срок. Его и так жестко критиковали из-за огромной стоимости и груды недоработок, а без иностранной электроники он вообще стал неподъемным для производства.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские авиакомпании с 2026 года будут пересаживать пассажиров на старые самолеты, которым уже 20-30 лет. Россия не имеет возможности покупать новые западные борты и даже полноценно ремонтировать уже существующие.

Александр Шорохов - Редактор
