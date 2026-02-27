Хто має право на позачергове обслуговування в касах УЗ

Хто може купити квиток на потяг УЗ без черги. Фото: Суспільне, УЗ. Колаж: Новини.LIVE

Щодня тисячі українців користуються послугами Укрзалізниці. Але не всі знають, що деякі пасажири мають право позачергового обслуговання в касах УЗ.

Про те, хто може поза чергою оформити собі квиток, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на розділ 3 Правил перевезення Укрзалізниці.

Хто має право не стояти в черзі за квитками

Правом позачергового оформлення проїзних документів у пунктах продажу (у разі особистого звернення з пред'явленням посвідчення особи) користуються:

народні депутати України;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни I, II і III груп та прирівняні до них особи;

особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю;

прокурори, слідчі, судді, працівники поліції, працівники Служби безпеки України, співробітники Управлінн я державної охорони України та рятувальники;

особи, які супроводжують народних депутатів, зазначені в його посвідченні про відрядження;

особи, нагороджені трьома ступенями знаку "Залізнична Слава" — при особистих поїздках та поїздках членів сім'ї;

військовослужбовці при направленні у відрядження до нового місця проходження військової служби, а також до місця використання відпустки;

почесні залізничники.

Хто має право на першочергове оформлення

Правом першочергового оформлення проїзду в пунктах продажу проїзних документів користуються:

пасажири з дітьми віком до 10 років, а також пасажири, що супроводжують хворих неповнолітніх дітей;

особи, які їдуть за телеграфно засвідченим викликом про смерть, нещасний випадок;

працівники рефрижераторних поїздів та локомотивних бригад;

ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани державної пожежної охорони;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники;

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілі від Чорнобильської катастрофи I категорії;

державні службовці під час відрядження.

Що ще цікаво знати подорожуючим потягами УЗ

В УЗ роз'яснили, чи з'являться в додатку спеціальні відмітки про попутників. Користувачі соцмереж поцікавилися у перевізника, чи не планують в компанії найближчим часом зробити позначки в квитках, хто саме їде в купе — чоловік, жінка, дитина чи люди з тваринами.

В Укрзалізниці відповіли, що відповідно до вимог законодавства у сфері приватності та із міркувань захисту персональних даних, під час оформлення проїзних документів персональні характеристики пасажирів не можуть відображатись для інших користувачів.

Перевізник додав, що така функція буде працювати некоректно, адже пасажири купують квитки не лише на сайті та в додатку УЗ, а й у касах та партнерських сервісах.

Також УЗ вперше офіційно відповіла, чому чоловіків іноді пускають у жіночі купе. В компанії повідомили, що в дорозі допускається пересадка пасажирів на будь-які вільні місця. Куди саме пересадити пасажира, вирішує начальник потяга.

Ще ми писали про те, що уряд компенсуватиме собівартість поїздок в УЗ. З лютого 2026 року рух поїздів в Україні фінансують за новими правилами — Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск експериментального механізму.

Його сенс в тому, що держава буде компенсувати Укрзалізниці різницю між вартістю та собівартістю внутрішніх пасажирських перевезеннь на далекі сполучення.