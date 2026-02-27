Кто имеет право на внеочередное обслуживание в кассах Укрзалізниці в 2026

Кто может купить билет на поезд УЗ без очереди. Фото: Суспільне, УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

Ежедневно тысячи украинцев пользуются услугами Укрзализныци. Но не все знают, что некоторые пассажиры имеют право внеочередного обслуживания в кассах УЗ.

О том, кто может вне очереди оформить себе билет, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на раздел 3 Правил перевозки Укрзализныци.

Кто имеет право не стоять в очереди за билетами

Правом внеочередного оформления проездных документов в пунктах продажи (в случае личного обращения с предъявлением удостоверения личности) пользуются:

народные депутаты Украины;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны I, II и III групп и приравненные к ним лица;

лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью;

прокуроры, следователи, судьи, работники полиции, работники Службы безопасности Украины, сотрудники Управления государственной охраны Украины и спасатели;

лица, сопровождающие народных депутатов, указанные в его удостоверении о командировке;

лица, награжденные тремя степенями знака "Железнодорожная Слава" — при личных поездках и поездках членов семьи;

военнослужащие при направлении в командировку к новому месту прохождения военной службы, а также к месту использования отпуска;

почетные железнодорожники.

Кто имеет право на первоочередное оформление

Правом первоочередного оформления проезда в пунктах продажи проездных документов пользуются:

пассажиры с детьми в возрасте до 10 лет, а также пассажиры, сопровождающие больных несовершеннолетних детей;

лица, которые едут по телеграфно заверенному вызову о смерти, несчастном случае;

работники рефрижераторных поездов и локомотивных бригад;

ветераны военной службы, ветераны органов внутренних дел, ветераны государственной пожарной охраны;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

лица с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и пострадавшие от Чернобыльской катастрофы I категории;

государственные служащие во время командировки.

Что еще интересно знать пассажирам УЗ

В УЗ разъяснили, появятся ли в приложении специальные отметки о попутчиках. Пользователи соцсетей поинтересовались у перевозчика, не планируют ли в компании в ближайшее время сделать отметки в билетах, кто именно едет в купе — мужчина, женщина, ребенок или люди с животными.

В Укрзализныце ответили, что в соответствии с требованиями законодательства в сфере приватности и из соображений защиты персональных данных, при оформлении проездных документов персональные характеристики пассажиров не могут отображаться для других пользователей.

Перевозчик добавил, что такая функция будет работать некорректно, ведь пассажиры покупают билеты не только на сайте и в приложении УЗ, но и в кассах и партнерских сервисах.

Также УЗ впервые официально ответила, почему мужчин иногда пускают в женские купе. В компании сообщили, что в дороге допускается пересадка пассажиров на любые свободные места. Куда именно пересадить пассажира, решает начальник поезда.

Еще мы писали о том, что правительство будет компенсировать себестоимость поездок в УЗ. С февраля 2026 года движение поездов в Украине финансируют по новым правилам - Кабинет Министров принял решение о запуске экспериментального механизма.

Его смысл в том, что государство будет компенсировать Укрзализныце разницу между стоимостью и себестоимостью внутренних пассажирских перевозок на дальние сообщения.