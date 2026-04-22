Як Укрзалізниця та європейські перевізники вирішують проблему запізнень на стикувальні рейси

Пасажирський потяг УЗ на станції.

Європейські залізничні компанії інколи затримують свої поїзди, щоб дочекатися пасажирів з України, які спізнюються через повітряні тривоги. Йдеться про години очікування і зміну розкладів, що раніше виглядало малоймовірним. Пов'язано це з тим, що у Європі розуміють, в якій ситуації опинилися українські пасажири, тому намагаються їх не залишати.

Про такі випадки розповів керівник "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

Міжнародна координація та підтримка української залізниці

У компанії кажуть, що зв’язок з європейськими партнерами є постійним та інколи навіть в ручному режимі. Коли поїзд змушений стояти через загрозу обстрілу, диспетчери одразу передають інформацію за кордон. Там вже вирішують, чи буде чекати українців стикувальний рейс. Часто рішення приймається на користь пасажирів, хоча це й ламає графік.

За словами голови правління АТ "Укрзалізниця", бували випадки, коли іноземні перевізники затримували відправлення на кілька годин. Це трапляється не кожен раз. але досить часто: наприклад, днями чеський перевізник затримав свій рейс, поки не приїхав український Інтерсіті.

Що робити при запізненні на пересадку

УЗ наголошує, що пріоритет залізниці в умовах війни — це безпека пасажирів, навіть якщо через це вони можуть втратити пересадку. Інших варіантів зараз просто немає.

Олександр Перцовський каже, що у разі зірванної пересадки пасажири можуть розраховувати на повернення коштів або на інші варіанти маршруту. УЗ повністю компенсує вартість квитка, у європейських перевізників діють власні правила, але там часто пропонують альтернативні маршрути.

Що ще треба пам'ятати пасажирам, подорожуючим з УЗ

Новини.LIVE раніше писали, що на тлі регулярних атак дронів і ракет по залізничній інфраструктурі поїзди під час тривог зупиняють у будь-якій точці маршруту, а це означає кілька годин очікування просто неба, часто вночі. Пасажирів виводять на безпечну відстань, щоб уникнути масових жертв у разі влучання, тому Укрзалізниця презентувала оновленні Правила безпеки та евакуації.

Також Новини.LIVE повідомляли, що через постійні атаки Росії на залізницю УЗ скоротила терміни відкриття продажів квитків на певні рейси. Зокрема, тепер квитки на деякі потяги доступні лише за 5 днів до відправлення.