Поезда ждут украинцев: как Европа подстраивается под воздушные тревоги

Поезда ждут украинцев: как Европа подстраивается под воздушные тревоги

Дата публикации 22 апреля 2026 13:39
Как Укрзализныця и европейские перевозчики решают проблему опозданий на стыковочные рейсы
Пассажирский поезд УЗ на станции. Фото: Укрзализныця

Европейские железнодорожные компании иногда задерживают свои поезда, чтобы дождаться пассажиров из Украины, которые опаздывают из-за воздушных тревог. Речь идет о часах ожидания и изменении расписаний, что ранее выглядело маловероятным. Связано это с тем, что в Европе понимают, в какой ситуации оказались украинские пассажиры, поэтому стараются их не оставлять.

О таких случаях рассказал руководитель "Укрзализныци" Александр Перцовский, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

Международная координация и поддержка украинской железной дороги

В компании говорят, что связь с европейскими партнерами является постоянной и иногда даже в ручном режиме. Когда поезд вынужден стоять из-за угрозы обстрела, диспетчеры сразу передают информацию за границу. Там уже решают, будет ли ждать украинцев стыковочный рейс. Часто решение принимается в пользу пассажиров, хотя это и ломает график.

По словам председателя правления АО "Укрзализныця", бывали случаи, когда иностранные перевозчики задерживали отправление на несколько часов. Это случается не каждый раз. но довольно часто: например, на днях чешский перевозчик задержал свой рейс, пока не приехал украинский Интерсити.

Что делать при опоздании на пересадку

УЗ отмечает, что приоритет железной дороги в условиях войны - это безопасность пассажиров, даже если из-за этого они могут потерять пересадку. Других вариантов сейчас просто нет.

Александр Перцовский говорит, что в случае сорванной пересадки пассажиры могут рассчитывать на возврат средств или на другие варианты маршрута. УЗ полностью компенсирует стоимость билета, у европейских перевозчиков действуют собственные правила, но там часто предлагают альтернативные маршруты.

Что еще надо помнить пассажирам, путешествующим с УЗ

Новини.LIVE ранее писали, что на фоне регулярных атак дронов и ракет по железнодорожной инфраструктуре поезда во время тревог останавливают в любой точке маршрута, а это означает несколько часов ожидания под открытым небом, часто ночью. Пассажиров выводят на безопасное расстояние, чтобы избежать массовых жертв в случае попадания, поэтому Укрзализныця представила обновленные Правила безопасности и эвакуации.

Также Новини.LIVE сообщали, что из-за постоянных атак России на железную дорогу УЗ сократила сроки открытия продаж билетов на определенные рейсы. В частности, теперь билеты на некоторые поезда доступны только за 5 дней до отправления.

Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
