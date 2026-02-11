Паливна криза паралізувала популярний напрямок — куди більше не літають

Пляжі Куби. Фото: Poehalisnami.ua

Багато європейських країн, а також Канада та РФ призупинили польоти на Кубу через паливну кризу, яка охопила острів. Причиною стала зупинка постачання авіапального для іноземних перевізників у ключових аеропортах Куби.

Обмеження діятимуть щонайменше до середини березня, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на AviаNews.

Канада першою відминила рейси на Кубу

Через відсутність можливості заправляти літаки в кубинських аеропортах Air Canada вирішила повністю згорнути рейси.

За оцінкою компанії, зараз на острові перебуває близько 3 тисяч її пасажирів, більшість із них — клієнти туристичних пакетів із проживанням.

Авіакомпанія виконує рейси до Куби порожніми літаками, щоб забрати людей додому. Для зворотних перельотів передбачені додаткові технічні посадки для дозаправки або завантаження додаткового пального.

Пасажирам скасованих рейсів пообіцяли повне повернення коштів.

Європа та РФ забирають своїх громадян з Куби

Пляжний відпочинок на Кубі традиційно популярний серед канадців, європейців та росіян у зимовий період, тому рішення авіакомпаній стало відчутним для туристичного ринку.

Після оголошення про припинення постачання пального російські авіакомпанії також скасували рейси із Москви до Гавани. Літаки теж відправляють порожніми, щоб повернути пасажирів, які вже перебувають на острові.

"Аерофлот" заявив про намір продовжити польоти з технічними посадками для дозаправки, однак бронювання квитків на частину рейсів тимчасово стало недоступним.

Проблеми з авіапальним ускладнюють польоти для всіх іноземних перевізників, адже без дозаправки в Кубі доводиться планувати додаткові посадки або завантажувати пальне в обидва боки ще в аеропорту вильоту. Через це частина європейських авіакомпаній також тимчасово скорочує рейси до острова.

Що призвело до паливної кризи на Кубі

Нинішня паливна криза на Кубі почалася через припинення постачання нафти з Венесуели після захоплення американцями Ніколаса Мадуро на початку січня.

Дональд Трамп 11 січня заявив, що Куба не отримуватиме нафту та гроші з Венесуели, за рахунок яких острів жив "протягом багатьох років". Він також порадив кубинському уряду "укласти угоду, поки не надто пізно".

Наприкінці січня Трамп ввів мита на товари з країн, які постачають нафту на Кубу.

