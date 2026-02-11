Топливный кризис парализовал популярное направление — куда больше не летают

Пляжи Кубы. Фото: Poehalisnami.ua

Многие европейские страны, а также Канада и РФ приостановили полеты на Кубу из-за топливного кризиса, который охватил остров. Причиной стала остановка поставок авиатоплива для иностранных перевозчиков в ключевых аэропортах Кубы.

Ограничения будут действовать как минимум до середины марта, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на AviаNews.

Канада первой отменила рейсы на Кубу

Из-за отсутствия возможности заправлять самолеты в кубинских аэропортах Air Canada первой решила полностью свернуть рейсы.

По оценке компании, сейчас на острове находится около 3 тысяч ее пассажиров, большинство из них — клиенты туристических пакетов с проживанием.

Авиакомпания выполняет рейсы на Кубу пустыми самолетами, чтобы забрать людей домой. Для обратных перелетов предусмотрены дополнительные технические посадки для дозаправки или загрузки дополнительного топлива.

Пассажирам отмененных рейсов пообещали полный возврат средств.

Европа и РФ забирают своих граждан с Кубы

Пляжный отдых на Кубе традиционно популярен среди канадцев, европейцев и россиян в зимний период, поэтому решение авиакомпаний стало ощутимым для туристического рынка.

После объявления о прекращении поставок топлива российские авиакомпании также отменили рейсы из Москвы в Гавану. Самолеты тоже отправляют пустыми, чтобы вернуть пассажиров, которые уже находятся на острове.

"Аэрофлот" заявил о намерении продолжить полеты с техническими посадками для дозаправки, однако бронирование билетов на часть рейсов временно стало недоступным.

Проблемы с авиатопливом усложняют полеты для всех иностранных перевозчиков, ведь без дозаправки в Кубе приходится планировать дополнительные посадки или загружать топливо в обе стороны еще в аэропорту вылета. Из-за этого часть европейских авиакомпаний также временно сокращает рейсы на остров.

Что привело к топливному кризису на Кубе

Нынешний топливный кризис на Кубе начался из-за прекращения поставок нефти из Венесуэлы после захвата американцами Николаса Мадуро в начале января.

Дональд Трамп 11 января заявил, что Куба не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы, за счет которых остров жил "в течение многих лет". Он также посоветовал кубинскому правительству "заключить соглашение, пока не слишком поздно".

В конце января Трамп ввел пошлины на товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу.

