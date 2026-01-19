Перетин кордону з Польщею — на КПП "Медика", "Хребенне" та "Корчова" відновили оформлення вантажівок

Вантажівки на кордоні. Фото: ДПСУ

Українські та польські митники знову працюють без технічних обмежень на ключових пунктах пропуску з Польщею. Проблеми з оформленням вантажівок, які виникли раніше через збій у базі даних, повністю усунуті.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Які пункти пропуску відновили роботу

У ДПСУ зазначили, що польська сторона відновила роботу бази даних, необхідної для оформлення вантажного транспорту з товарами. Йдеться про пункти пропуску "Медика", "Хребенне" та "Корчова".

Наразі вантажівки проходять митні процедури у звичному режимі, без додаткових затримок та технічних обмежень.

