Перетин кордону з Польщею — на КПП "Медика", "Хребенне" та "Корчова" відновили оформлення вантажівок

Черги на польському кордоні зменшаться — митні бази відновили
Українські та польські митники знову працюють без технічних обмежень на ключових пунктах пропуску з Польщею. Проблеми з оформленням вантажівок, які виникли раніше через збій у базі даних, повністю усунуті.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
Які пункти пропуску відновили роботу
У ДПСУ зазначили, що польська сторона відновила роботу бази даних, необхідної для оформлення вантажного транспорту з товарами. Йдеться про пункти пропуску "Медика", "Хребенне" та "Корчова".
Наразі вантажівки проходять митні процедури у звичному режимі, без додаткових затримок та технічних обмежень.
Нагадаємо, раніше в ДПСУ спростували чутки про масовий виїзд українців за кордон через обстріли та відключення електроенергії.
Також дізнайтеся про перетин кордону з готівкою — всі правила, ліміти та штрафи у 2026 році.
Читайте Новини.LIVE!