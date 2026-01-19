Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Черги на польському кордоні зменшаться — митні бази відновили

Черги на польському кордоні зменшаться — митні бази відновили

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 18:19
Перетин кордону з Польщею — на КПП "Медика", "Хребенне" та "Корчова" відновили оформлення вантажівок
Вантажівки на кордоні. Фото: ДПСУ

Українські та польські митники знову працюють без технічних обмежень на ключових пунктах пропуску з Польщею. Проблеми з оформленням вантажівок, які виникли раніше через збій у базі даних, повністю усунуті.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Реклама
Читайте також:

Які пункти пропуску відновили роботу

У ДПСУ зазначили, що польська сторона відновила роботу бази даних, необхідної для оформлення вантажного транспорту з товарами. Йдеться про пункти пропуску "Медика", "Хребенне" та "Корчова".

Наразі вантажівки проходять митні процедури у звичному режимі, без додаткових затримок та технічних обмежень.

Нагадаємо, раніше в ДПСУ спростували чутки про масовий виїзд українців за кордон через обстріли та відключення електроенергії.

Також дізнайтеся про перетин кордону з готівкою — всі правила, ліміти та штрафи у 2026 році.  

Польща вантажівки ДПСУ черги на кордоні виїзд за кордон
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації