Головна Транспорт В Чехії готують зміни для власників авто: що варто знати українцям

Дата публікації: 27 травня 2026 15:50
Чехія може запровадити нові обмеження: на кого вони будуть діяти
Номера на авто. Фото: eplaque.fr, topgear.com. Колаж: Новини.LIVE

У Чехії готують зміни для водіїв. Вони будуть стосуватися автомобілів з іноземною реєстрацією. Українцям, які нині проживають в країні, доведеться перереєструвати транспортний засіб в чеській системі обліку.

Про це повідомляє УкрАвтопром, передає Новини.LIVE.

Нові обмеження для водіїв у Чехії

Зазначається, що вже з 2028 року в країні можуть заборонити їздити без чеських номерів. Перехідний період можуть запустити вже найближчі терміни — після його завершення водіям доведеться сплатити штрафи за порушення правил експлуатації транспортного засобу.

Через нові вимоги власники авто зіштовхнуться з бюрократичними та фінансовими складнощами. 

Водіям з іноземною реєстрацією, зокрема, й українцям, які проживають у Чехії під тимчасовим захистом, будуть змушені перереєструвати транспортний засіб в чеській системі обліку.

Крім того, за новими стандартами, всі без виключення автівки мають мають проходити обов’язковий технічний контроль за єдиними чеськими стандартами.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Європі запрацювала на повну система в’їзду/виїзду ЄС (EES). Проте через нові процедури в аеропортах виникли кілометрові черги. Зокрема, постійно виходять з ладу автоматичні кабінки для зняття біометричних даних та час від часу виникають збої у IT-інфраструктурі.

Також Новини.LIVE писали, що українцям для в’їзду до Великої Британії у 2026 році потрібна віза. Дозвільні документи розрізняють за метою запланованого перебування. Наприклад, бувають візи для туризму, навчання, роботи, гостювання у родичів або друзів, участі в наукових конференціях тощо.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
