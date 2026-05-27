Чехія може запровадити нові обмеження: на кого вони будуть діяти

У Чехії готують зміни для водіїв. Вони будуть стосуватися автомобілів з іноземною реєстрацією. Українцям, які нині проживають в країні, доведеться перереєструвати транспортний засіб в чеській системі обліку.

Нові обмеження для водіїв у Чехії

Зазначається, що вже з 2028 року в країні можуть заборонити їздити без чеських номерів. Перехідний період можуть запустити вже найближчі терміни — після його завершення водіям доведеться сплатити штрафи за порушення правил експлуатації транспортного засобу.

Через нові вимоги власники авто зіштовхнуться з бюрократичними та фінансовими складнощами.

Водіям з іноземною реєстрацією, зокрема, й українцям, які проживають у Чехії під тимчасовим захистом, будуть змушені перереєструвати транспортний засіб в чеській системі обліку.

Крім того, за новими стандартами, всі без виключення автівки мають мають проходити обов’язковий технічний контроль за єдиними чеськими стандартами.

