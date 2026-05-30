Головна Транспорт Штраф у кілька сотень євро: за що карають українських водіїв в Європі

Дата публікації: 30 травня 2026 20:12
Штрафи в Європі у травні 2026 року: що варто знати українцям за кермом
Штрафи для автомобілістів в Європі. Фото: netcarshow.com, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Перед тим, як вирушати в дорогу, важливо ознайомитися з місцевими законами. Недотримання місцевих правил може призвести до штрафів та інших неприємностей у подорожі.  Закони та вимоги можуть значно відрізнятися в різних країнах Європи, і деякі відмінності можуть бути не відразу очевидними для українських водіїв.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Штрафи для водіїв в Європі

Експерти Footman James радять водіям перед виїздом переконатися, що є правильна автостраховка. Зокрема, треба перевірити, чи є в ній обмеження пробігу та чи достатньо покриття для поїздки.

У Франції заборонено, щоб навігаційна система показувала точне місце розташування камер контролю швидкості, хоча загальні попередження про зони контролю дозволені. У разі виявлення одного з таких заборонених пристроїв передбачені штрафи до 1 500 євро, а також конфіскація пристрою та транспортного засобу.

У Німеччині вичерпання пального може вважатися порушенням закону та призвести до накладення штрафу. Зокрема, зупинка на автобані через закінчення пального може призвести до штрафів від 30 до 70 євро.

Читайте також:

У Португалії незаконно перевозити в автомобілі запасну каністру з бензином. Водіям слід бути обережними, оскільки згідно з португальським законодавством про транспорт, таке порушення може призвести до штрафу в розмірі від 1 500 до 15 000 євро.

У Фінляндії водіям законодавчо заборонено вимикати фари в будь-який час, навіть удень та під час стоянки. Тут миготіння фарами зазвичай означає, що попереду сталася аварія або що попереду на дорозі знаходиться лось.

У Швейцарії водії, які носять окуляри або контактні лінзи, повинні мати при собі запасну пару, коли сідають за кермо. Штрафи, що накладаються на місці, можуть становити від 20 до 500 швейцарських франків, залежно від характеру порушення. 

В Іспанії вас можуть оштрафувати за водіння в шльопанцях або босоніж, якщо це впливає на вашу здатність керувати автомобілем. Правила дорожнього руху Іспанії вимагають, щоб водії завжди повністю контролювали свій транспортний засіб — якщо взуття ускладнює керування автомобілем, ви ризикуєте отримати штраф у розмірі 200 євро.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть самостійно перевірити обмеження на виїзд за кордон. Система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ і пасажирам миттєво з'явиться статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".

Також Новини.LIVE писали, що українцям для в’їзду до Великої Британії у 2026 році потрібна віза. Дозвільні документи розрізняють за метою запланованого перебування. Наприклад, бувають візи для туризму, навчання, роботи, гостювання у родичів або друзів, участі в наукових конференціях тощо.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
