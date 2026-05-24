Нові вимоги румунської митниці у 2026 році: які документи потрібно готувати завчасно

Перевірка документів у водіїв під час перетину кордону. Фото: ДПСУ/Facebook

Українським водіям вантажівок та експортерам із 25 травня доведеться значно ретельніше планувати виїзд за кордон через раптові технічні оновлення на сусідній митниці. Румунія впроваджує нову програму, і українські перевізники тимчасово не зможуть перетинати кордон за звичними спрощеними документами. Тому нововведення затягнуть час перетину кордону на цьому популярному європейському напрямку.

Про нові обмеження та додаткову паперову тяганину для всіх, хто планує виїжджати до Євросоюзу, пише Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Митної служби.

Нові вимоги для перетину кордону з Румунією

Сусіди запускають систему NCTS Фаза 6, через що румунські прикордонники просто перестануть приймати наші звичні транзитні декларації Т1.

Що зміниться для перевізників та експортерів:

української декларації Т1 буде недостатньо;

стане обов’язковим подання Загальної декларації прибуття (ENS) через європейську систему ICS2;

нові вимоги діятимуть для маршрутів через Румунію;

документи потрібно оформлювати завчасно.

Митники наполегливо просять забивати всі дані в комп'ютер заздалегідь, ще до під'їзду вантажівки до пункту пропуску, інакше розвернуть назад.

Технічна адаптація митниці

Такі жорсткі правила перетину кордону діятимуть доти, доки румуни повністю не синхронізують свої бази даних із загальноєвропейськими.

Тим часом черги на виїзд і так величезні, адже за минулий рік обсяги спільного транзиту через Україну підскочили майже наполовину, а сума фінансових гарантій перевалила за мільярд євро. Тепер бізнесу доведеться швидко перекроювати графіки поїздок.

