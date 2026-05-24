Новые требования румынской таможни в 2026 году: какие документы нужно готовить заранее

Проверка документов у водителей во время пересечения границы.

Украинским водителям грузовиков и экспортерам с 25 мая придется значительно тщательнее планировать выезд за границу из-за внезапных технических обновлений на соседней таможне. Румыния внедряет новую программу, и украинские перевозчики временно не смогут пересекать границу по привычным упрощенным документам. Поэтому эти нововведения затянут время пересечения границы на популярном европейском направлении.

О новых ограничениях и дополнительной бумажной волоките для всех, кто планирует выезжать в Евросоюз, пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение таможенной службы.

Новые требования для пересечения границы с Румынией

Соседи запускают систему NCTS Фаза 6, из-за чего румынские пограничники просто перестанут принимать наши привычные транзитные декларации Т1.

Что изменится для перевозчиков и экспортеров:

украинской декларации Т1 будет недостаточно;

станет обязательным представление Общей декларации прибытия (ENS) через европейскую систему ICS2;

новые требования будут действовать для маршрутов через Румынию;

документы нужно оформлять заблаговременно.

Таможенники настойчиво просят забивать все данные в компьютер заранее, еще до подъезда грузовика к пункту пропуска, иначе развернут обратно.

Техническая адаптация таможни

Такие жесткие правила пересечения границы будут действовать до тех пор, пока румыны полностью не синхронизируют свои базы данных с общеевропейскими.

Между тем очереди на выезд и так огромные, ведь за прошлый год объемы совместного транзита через Украину подскочили почти наполовину, а сумма финансовых гарантий перевалила за миллиард евро. Теперь бизнесу придется быстро перекраивать графики поездок.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Европе заработала на полную система въезда/выезда ЕС (EES). Но эта система не всегда работает корректно, поэтому на границах возникают километровые очереди. Например, постоянно выходят из строя автоматические кабинки для снятия биометрических данных.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Тернопольской области на целый год ограничат движение по международной трассе М-19 в направлении Румынии. Этой трассой ежедневно пользуются тысячи водителей для выезда к границе. Причиной стал капитальный ремонт моста в Теребовле, из-за чего водителям предлагают новые схемы объезда.