"Залізний" перекус від УЗ: який вигляд має та що в нього входить (фото)

Перекус в потязі Укразлізниці. Фото: УЗ, скриншот. Колаж: Новини.LIVE

Росія продовжує тероризувати Україну масованими ударами ракетами та дронами. Щоб безпечно довезти пасажирів, Укрзалізниця вимушена оперативно перебудовувати маршрути. Зміни призводять до затримок, проте перевізник намагається всіляко підтримати пасажирів, зокрема, й смаколиками.

Один з таких бонусів показала користувачка Svitlana Pylypenko в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

"Залізний" перекус для пасажирів УЗ

Одна з пасажирок показала, що видає Укрзалізниця пасажирам, рейси яких затримуються. Щоб трохи підвищити настрій та підтримати людей у розпал війни — провідники роздали їм безкоштовні пакунки із перекусом. Рейс пасажирки через атаку Росії запізнювався на понад 4 години.

В пакунку запакована листівка, сушені курячі слайси, крекер, сік, чай та солодощі — батончик із фініком та кокосом, а також невеликий шматочок халви.

В УЗ попередили, що під час масових затримок фізично нереально забезпечити перекусом усі поїзди, адже аартнери мають обмежений час на приготування та доставку.

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Перевізник порекомендував українцям завжди мати із собою у потяг невеликий запас питної води та легкий перекус (галетне печиво, батончики чи інші продукти тривалого зберігання).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що не всі вагони мають кондиціонери або нормальну вентиляцію, тому в дорозі буває дуже душно, що погано впливає на самопочуття. В Укрзалізниці пояснили, чому поки неможливо обладнати всі поїзди сучасними системами охолодження.

Також Новини.LIVE писали, як зробити свою поїздку в потязі Укрзалізниці під час екстремальної спеки максимально комфортною. Зокрема, пасажирам варто подбати про достатній запас питної води, портативний вентилятор або віяло, павербанк, легкий головний убір та легкий перекус.