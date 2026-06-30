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Головна Транспорт Пекельна спека: що варто взяти із собою в потяг Укрзалізниці

Пекельна спека: що варто взяти із собою в потяг Укрзалізниці

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 18:17
Подорож УЗ влітку: що пасажирам необхідно брати із собою в потяг
Спека в потязі УЗ. Фото: Укрзалізниця, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Україну накрила екстремальна спека і поїздка у потязі без кондиціонерів стала справжнім випробуванням. В Укрзалізниці нагадали, про що варто пам'ятати, щоб подорож була максимально комфортною.

Про це повідомила пресслужба УЗ у Facebook, передає Новини.LIVE.

Спека в потягах Укрзалізниці

Перевізник порекомендував обов'язково взяти із собою в потяг достатній запас питної води, портативний вентилятор або віяло, павербанк, легкий головний убір та легкий перекус.

Якщо ж пасажир погано переносить спеку чи має хронічні захворювання — краще перед поїздкою проконсультуватися із лікарем та прихопити із собою в дорогу всі необхідні лікарські засоби.

Мандрівника, які важко переносять спеку, варто купувати місця у вагонах, позначених біля номера вагона у застосунку або на сайті Укрзалізниці сніжинкою. Такі вагони облаштовані кондиціонерами.

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Перевізник попередив, що закреслена сніжинка означає, що вагон не оснащений кондиціонером конструкційно заводом-виробником.

В УЗ додали, що найефективніше кондиціонери починають працювати тоді, коли поїзд набирає швидкість понад 40 км/год, через це охолодження повітря у вагоні відбувається поступово. 

При цьому на ділянках, де потяг рухається повільніше, охолодження повітря може бути менш ефективним.

Зокрема, поїзди повільніше рухаються на гірських ділянках на маршрутах до Рахова, Солотвино, Чопа та Ужгорода, а також на рейсах №99/100 Київ — Бухарест, №351/352 Київ — Кишинів, №353/354 Київ — Кишинів.

Раніше Новини.LIVE розповіли, на які міжнародні потяги не пустять без роздрукованих квитків. Посадковий документ мають право перевірити угорські та австрійські залізничники. Без нього можуть виникнути проблеми за кордоном.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця оновила літній розклад. Компанія додала аж 12 нових рейсів, прискорила 3 поїзди, продовжила до гір 4 маршрути, а також перетворила 8 денних потягів на щоденні. Проте квитки на додаткові рейси будуть з'являтися у продажу поступово.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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