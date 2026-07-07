«Железный» перекус от УЗ: как он выглядит и что в него входит (фото)

Перекус в поезде Укразлизницы. Фото: УЗ, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

Россия продолжает терроризировать Украину массированными ударами ракетами и дронами. Чтобы безопасно довезти пассажиров, Укрзализныця вынуждена оперативно перестраивать маршруты. Изменения приводят к задержкам, однако перевозчик старается всячески поддержать пассажиров, в том числе и угощениями.

Один из таких бонусов показала пользовательница Светлана Пилипенко в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

"Железный" перекус для пассажиров УЗ

Одна из пассажирок показала, что раздает "Укрзализныця" пассажирам, рейсы которых задерживаются. Чтобы немного поднять настроение и поддержать людей в разгар войны, проводники раздали им бесплатные пакеты с перекусом. Поезд пассажирки из-за атаки России опаздывал более чем на 4 часа.

В пакете была открытка, сушеные куриные нарезки, крекеры, сок, чай и сладости — батончик с финиками и кокосом, а также небольшой кусочек халвы.

В УЗ предупредили, что во время массовых задержек физически невозможно обеспечить перекусом все поезда, ведь у партнеров ограниченное время на приготовление и доставку.

Читайте также:

Перевозчик порекомендовал украинцам всегда иметь с собой в поезде небольшой запас питьевой воды и легкий перекус (галетное печенье, батончики или другие продукты длительного хранения).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что не все вагоны оснащены кондиционерами или нормальной вентиляцией, поэтому в пути бывает очень душно, что плохо сказывается на самочувствии. В Укрзализныце объяснили, почему пока невозможно оборудовать все поезда современными системами охлаждения.

Также Новини.LIVE писали, как сделать свою поездку в поезде Укрзализныци во время экстремальной жары максимально комфортной. В частности, пассажирам стоит позаботиться о достаточном запасе питьевой воды, портативном вентиляторе или веере, powerbank, легком головном уборе и легком перекусе.