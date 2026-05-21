Поїздка в метро Києва: машиніст показав, як відкривається двері у вагонах (відео)

Щодня столичний метрополітен доставляє тисячі пасажирів. Його роботу забезпечують десятки працівників, які піклуються про те, що кияни та гості міста нікуди не запізнилися. Працівники підземки слідкують за справністю всіх механізмів — від потягів до ескалаторів.

Досвідчений машиніст Dmitrij Roda| розповів в TikTok, завдяки чому у вагонах потягах підземки двері відкривається синхронно, передає Новини.LIVE.

Завдяки чому в метро синхронно відкриваються двері

Машиніст розповів, що на кожній дверній стулці є свій повітряний циліндр зі штоком, який і рухає дверима.

"Так як двері у нас парні, вони з'єднані ланцюговим механізмом, який стягує або розтягує цю парну дверну стулку", — розповів фахівець.

Він додав, що керує цими стулками дверний повітророзподільник. Цей механізм подає повітря на закриття або відкриття дверей.

Двері у вагони відкриває машиніст. Натискаючи на кнопку він подає імпульс на пневмореле — воно подає повітря у дверні циліндри кожного вагона та дверної стулки.

Експерт додав, що так само при закритті дверей, машиніст подає імпулс вже на іншу котушку закриття дверей і повітря подається в протилежну сторону циліндра.

