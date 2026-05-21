Поездка в метро Киева: машинист показал, как открывается дверь в вагонах (видео)

Ежедневно столичный метрополитен доставляет тысячи пассажиров. Его работу обеспечивают десятки работников, которые заботятся о том, что киевляне и гости города никуда не опоздали. Работники подземки следят за исправностью всех механизмов — от поездов до эскалаторов.

Опытный машинист Dmitrij Roda| рассказал в TikTok, благодаря чему в вагонах поездах подземки двери открывается синхронно, передает Новини.LIVE.

Благодаря чему в метро синхронно открываются двери

Машинист рассказал, что на каждой дверной створке есть свой воздушный цилиндр со штоком, который и двигает дверьми.

"Так как двери у нас парные, они соединены цепным механизмом, который стягивает или растягивает эту парную дверную створку", — рассказал специалист.

Он добавил, что управляет этими створками дверной воздухораспределитель. Этот механизм подает воздух на закрытие или открытие дверей.

Двери в вагоны открывает машинист. Нажимая на кнопку он подает импульс на пневмореле — оно подает воздух в дверные цилиндры каждого вагона и дверной створки.

Эксперт добавил, что так же при закрытии дверей, машинист подает импулс уже на другую катушку закрытия дверей и воздух подается в противоположную сторону цилиндра.

