Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Пассажиры не замечают: машинист метро Киева раскрыл деталь о двери

Пассажиры не замечают: машинист метро Киева раскрыл деталь о двери

Ua ru
Дата публикации 21 мая 2026 07:32
Поездка в метро Киева: машинист показал, как открывается дверь в вагонах (видео)
Как работают дверные механизмы в столичной подземке. Фото: Новини.LIVE, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

Ежедневно столичный метрополитен доставляет тысячи пассажиров. Его работу обеспечивают десятки работников, которые заботятся о том, что киевляне и гости города никуда не опоздали. Работники подземки следят за исправностью всех механизмов — от поездов до эскалаторов.

Опытный машинист Dmitrij Roda| рассказал в TikTok, благодаря чему в вагонах поездах подземки двери открывается синхронно, передает Новини.LIVE.

Благодаря чему в метро синхронно открываются двери

Машинист рассказал, что на каждой дверной створке есть свой воздушный цилиндр со штоком, который и двигает дверьми.

"Так как двери у нас парные, они соединены цепным механизмом, который стягивает или растягивает эту парную дверную створку", — рассказал специалист.

Он добавил, что управляет этими створками дверной воздухораспределитель. Этот механизм подает воздух на закрытие или открытие дверей.

Читайте также:

Двери в вагоны открывает машинист. Нажимая на кнопку он подает импульс на пневмореле — оно подает воздух в дверные цилиндры каждого вагона и дверной створки.

Эксперт добавил, что так же при закрытии дверей, машинист подает импулс уже на другую катушку закрытия дверей и воздух подается в противоположную сторону цилиндра.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что вместо станции "Академгородок" конечной остановкой Святошинско-Броварской линии станет станция "Новобеличи", которую планировали открыть еще в 2003 году. Планируется возведение станции одновременно с новым электродепо метрополитена.

Также Новини.LIVE ранее подобрали мемы о "метро по 30 грн" в Киеве. Украинцы так же сравнивают столичное метро с подземкой в европейских городах. Часть убеждена, что новая цена - это слишком, ведь на фоне кризиса далеко не у всех граждан выросли зарплаты.

Киев метро общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации