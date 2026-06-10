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Головна Транспорт Панацея у спеку: машиніст метро розкрив, де найпровітрюваніші місця

Панацея у спеку: машиніст метро розкрив, де найпровітрюваніші місця

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 07:32
Машиніст метро розповів, які місця у вагоні варто обирати влітку
Місця у вагоні метро у Києві. Фото: Новини.LIVE

У літню пору найкомфортнішим громадським транспортом є метрополітен. В підземеллі можна відпочити від сильної спеки. Виявляється, можна ще більше охолодитися під час поїздки, якщо знати маловідому хитрість.

Досвідчений машиніст Dmitrij Roda| розповів в TikTok, як циркулює повітря в кожному потязі підземки, передає Новини.LIVE.

Де найпрохолодніше у потязі метро

Машиніст розповів, де найпровітрюваніше в салоні потягу місце та розповів, як повітря потрапляє в вагони, якщо всі вікна зачинені. Так, на даху вздовж вагона облаштовані спеціальні повітрозабірники.

"Практично у всіх вагонах метро, незалежно від гілки, в салоні у нас є ось такі повітрозабірники. Завдяки цьому, коли поїзд рухається, повітря заходить прямо у вагон", — пояснив фахівець.

Він пояснив, які місця краще обирати влітку, коли на вулиці панує величезна спека і постійно мрієш про прохолоду.

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Тим пасажирам, які хочуть прохолоди під час поїздки в метро — краще обирати торець, розташований в іншому в від напрямку потяга боці. Саме ця частина вагона буде найповторюванішим та найпрохолоднішим місцем. 

"На даху черпаки, повітрозабірники, розташовані в різні сторони у ряду. Тому від того, в яку сторону рухається потяг — від цього залежить і напрямок повітря", — додав машиніст.

@dmytro.roda

Повітря в салоні вагона метро #foryou #fou #recommendations #DimitrijRoda #метро

♬ Elegant - Bonoy HR

Раніше Новини.LIVE підібрали меми про "метро по 30 грн" в Києві. Українці так само порівнюють столичне метро з підземкою в європейських містах. Частина переконана, зо нова ціна — це занадто, адже на тлі кризи далеко не у всіх громадян зросли зарплати.

Також Новини.LIVE писали, скільки людей можуть вмістити станції метро Києва. Зокрема, "Арсенальна", "Печерська" та "Золоті ворота" можуть вмістити орієнтовно 1 500-2 000 осіб. Проте варто зауважити, що підрахунки є орієнтовними, адже в КМДА не надавали відповідної інформації.

Київ метро громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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