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Главная Транспорт Панацея от жары: машинист метро рассказал, где самые проветриваемые места

Панацея от жары: машинист метро рассказал, где самые проветриваемые места

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 07:32
Машинист метро рассказал, какие места в вагоне лучше выбирать летом
Места в вагоне метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В летнее время самым комфортным общественным транспортом является метро. В подземке можно отдохнуть от сильной жары. Оказывается, можно еще больше охладиться во время поездки, если знать малоизвестную хитрость.

Опытный машинист Дмитрий Рода рассказал в TikTok, как циркулирует воздух в каждом поезде метро, передает Новини.LIVE.

Где прохладнее всего в поезде метро

Машинист рассказал, где в салоне поезда самое проветриваемое место, и объяснил, как воздух попадает в вагоны, если все окна закрыты. Так, на крыше вдоль вагона оборудованы специальные воздухозаборники.

"Практически во всех вагонах метро, независимо от линии, в салоне у нас есть вот такие воздухозаборники. Благодаря этому, когда поезд движется, воздух поступает прямо в вагон", — пояснил специалист.

Он рассказал, какие места лучше выбирать летом, когда на улице царит сильная жара и постоянно хочется прохлады.

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Тем пассажирам, которые хотят прохлады во время поездки в метро, лучше выбирать торцевую часть, расположенную на стороне, противоположной направлению движения поезда. Именно эта часть вагона будет самой проветриваемой и прохладной.

"На крыше черпаки, воздухозаборники, расположены в разные стороны в ряду. Поэтому от того, в какую сторону движется поезд — от этого зависит и направление воздуха", — добавил машинист.

@dmytro.roda

Воздух в салоне вагона метро #foryou #fou #recommendations #DimitrijRoda #метро

♬ Elegant - Bonoy HR

Ранее Новини.LIVE подобрали мемы о «метро по 30 грн» в Киеве. Украинцы также сравнивают столичное метро с подземкой в европейских городах. Часть убеждена, что новая цена — это слишком, ведь на фоне кризиса далеко не у всех граждан выросли зарплаты.

Также Новини.LIVE писали, сколько людей могут вместить станции метро Киева. В частности, "Арсенальная", "Печерская" и "Золотые ворота" могут вместить ориентировочно 1 500–2 000 человек. Однако стоит отметить, что подсчеты являются ориентировочными, ведь в КГГА не предоставили соответствующей информации.

Киев метро общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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