Як українці відреагували на скандал з палатками в метро Києва: підбірка мемів

Палатки в метро Києва: користувачі мережі запропонували "альтернативу"
Попри масовані обстріли кияни не втрачають гумору. В ніч на 2 червня в підземці столиці зібралась рекордна кількість людей — 41 000 осіб. Людям катастрофічно не вистачало місця і через це виникли сварки на тлі того, що деякі мешканці столиці приходять ночувати зі своїми палаткми, які займають багато місця на платформі.
Новини.LIVE зібрали добірку актуальних мемів із соцмереж.
"Палатки в метро" стали мемом
Кияни з гумором відреагували на заклики частини громадян заборонити вхід зі своїми палатками під час масованих обстрілів. Зокрема, користувачі мережі запропонували свої варіанти "палаток", якими б точно були задоволені всі українці.
За допомогою штучного інтелекту вони створили "палатки", в яких можна було б розслабитися під час атак. Так, жителі Києва згадали раніше дуже популярні палатки, які часто встановлювати у парках та прохідних місцях, де можна було випити пива. Користувачі також згадали мережу "П'яну вишню", мафи із шаурмою та перевізні бочки з квасом на розлив.
Раніше Новини.LIVE підібрали меми про "метро по 30 грн" в Києві. Українці так само порівнюють столичне метро з підземкою в європейських містах. Частина переконана, зо нова ціна — це занадто, адже на тлі кризи далеко не у всіх громадян зросли зарплати.
Також Новини.LIVE писали, скільки людей можуть вмістити станції метро Києва. Зокрема, "Арсенальна", "Печерська" та "Золоті ворота" можуть вмістити орієнтовно 1 500-2 000 осіб. Проте варто зауважити, що підрахунки є орієнтовними, адже в КМДА не надавали відповідної інформації.