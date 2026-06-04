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Головна Транспорт Палатки в метро Києва: користувачі мережі запропонували "альтернативу"

Палатки в метро Києва: користувачі мережі запропонували "альтернативу"

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 10:38
Як українці відреагували на скандал з палатками в метро Києва: підбірка мемів
Українці висміяли скандал через палатки в метро. Фото: Новини.LIVE, скриншот. Колаж: Новини.LIVE

Попри масовані обстріли кияни не втрачають гумору. В ніч на 2 червня в підземці столиці зібралась рекордна кількість людей — 41 000 осіб. Людям катастрофічно не вистачало місця і через це виникли сварки на тлі того, що деякі мешканці столиці приходять ночувати зі своїми палаткми, які займають багато місця на платформі.

Новини.LIVE зібрали добірку актуальних мемів із соцмереж.

"Палатки в метро" стали мемом 

Кияни з гумором відреагували на заклики частини громадян заборонити вхід зі своїми палатками під час масованих обстрілів. Зокрема, користувачі мережі запропонували свої варіанти "палаток", якими б точно були задоволені всі українці.

За допомогою штучного інтелекту вони створили "палатки", в яких можна було б розслабитися під час атак. Так, жителі Києва згадали раніше дуже популярні палатки, які часто встановлювати у парках та прохідних місцях, де можна було випити пива. Користувачі також згадали мережу "П'яну вишню", мафи із шаурмою та перевізні бочки з квасом на розлив.

- фото 1
Українці про "палатки" в метро Києва. Фото: скриншот Threads
- фото 2
Українці жартують про "палатки" в метро Києва. Фото: скриншот Threads
- фото 3
Нові "палатки" в метро Києва. Фото: скриншот Threads
- фото 4
Кияни висміяли "палатки" в метро Києва. Фото: скриншот Threads

Раніше Новини.LIVE підібрали меми про "метро по 30 грн" в Києві. Українці так само порівнюють столичне метро з підземкою в європейських містах. Частина переконана, зо нова ціна — це занадто, адже на тлі кризи далеко не у всіх громадян зросли зарплати.

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Також Новини.LIVE писали, скільки людей можуть вмістити станції метро Києва. Зокрема, "Арсенальна", "Печерська" та "Золоті ворота" можуть вмістити орієнтовно 1 500-2 000 осіб. Проте варто зауважити, що підрахунки є орієнтовними, адже в КМДА не надавали відповідної інформації.

Київ метро громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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