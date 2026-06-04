Как украинцы отреагировали на скандал с палатками в метро Киева: подборка мемов

Палатки в метро Киева: пользователи сети предложили "альтернативу"
Несмотря на массированные обстрелы киевляне не теряют юмора. В ночь на 2 июня в подземке столицы собралось рекордное количество людей — 41 000 человек. Людям катастрофически не хватало места и поэтому возникли ссоры на фоне того, что некоторые жители столицы приходят ночевать со своими палатками, которые занимают много места на платформе.
Новини.LIVE собрали подборку актуальных мемов из соцсетей.
"Палатки в метро" стали мемом
Киевляне с юмором отреагировали на призывы части граждан запретить вход со своими палатками во время массированных обстрелов. В частности, пользователи сети предложили свои варианты "палаток", которыми бы точно были довольны все украинцы.
С помощью искусственного интеллекта они создали "палатки", в которых можно было бы расслабиться во время атак. Так, жители Киева вспомнили ранее очень популярные палатки, которые часто устанавливали в парках и проходных местах, где можно было выпить пива. Пользователи также вспомнили сеть "Пьяную вишню", мафы с шаурмой и перевозные бочки с квасом на разлив.
Ранее Новини.LIVE подобрали мемы о "метро по 30 грн" в Киеве. Украинцы так же сравнивают столичное метро с подземкой в европейских городах. Часть убеждена, что новая цена - это слишком, ведь на фоне кризиса далеко не у всех граждан выросли зарплаты.
Также Новини.LIVE писали, сколько людей могут вместить станции метро Киева. В частности, "Арсенальная", "Печерская" и "Золотые ворота" могут вместить ориентировочно 1 500-2 000 человек. Однако стоит заметить, что подсчеты являются ориентировочными, ведь в КГГА не предоставляли соответствующей информации.