Как украинцы отреагировали на скандал с палатками в метро Киева: подборка мемов

Украинцы высмеяли скандал из-за палаток в метро. Фото: Новини.LIVE скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на массированные обстрелы киевляне не теряют юмора. В ночь на 2 июня в подземке столицы собралось рекордное количество людей — 41 000 человек. Людям катастрофически не хватало места и поэтому возникли ссоры на фоне того, что некоторые жители столицы приходят ночевать со своими палатками, которые занимают много места на платформе.

Новини.LIVE собрали подборку актуальных мемов из соцсетей.

"Палатки в метро" стали мемом

Киевляне с юмором отреагировали на призывы части граждан запретить вход со своими палатками во время массированных обстрелов. В частности, пользователи сети предложили свои варианты "палаток", которыми бы точно были довольны все украинцы.

С помощью искусственного интеллекта они создали "палатки", в которых можно было бы расслабиться во время атак. Так, жители Киева вспомнили ранее очень популярные палатки, которые часто устанавливали в парках и проходных местах, где можно было выпить пива. Пользователи также вспомнили сеть "Пьяную вишню", мафы с шаурмой и перевозные бочки с квасом на разлив.

Украинцы о "палатках" в метро Киева. Фото: скриншот Threads

Украинцы шутят о "палатках" в метро Киева. Фото: скриншот Threads

Новые "палатки" в метро Киева. Фото: скриншот Threads

Киевляне высмеяли "палатки" в метро Киева. Фото: скриншот Threads

Ранее Новини.LIVE подобрали мемы о "метро по 30 грн" в Киеве. Украинцы так же сравнивают столичное метро с подземкой в европейских городах. Часть убеждена, что новая цена - это слишком, ведь на фоне кризиса далеко не у всех граждан выросли зарплаты.

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Также Новини.LIVE писали, сколько людей могут вместить станции метро Киева. В частности, "Арсенальная", "Печерская" и "Золотые ворота" могут вместить ориентировочно 1 500-2 000 человек. Однако стоит заметить, что подсчеты являются ориентировочными, ведь в КГГА не предоставляли соответствующей информации.

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