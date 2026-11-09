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Головна Транспорт В Києві здорожчав проїзд: на яких маршрутах доведеться платити більше

В Києві здорожчав проїзд: на яких маршрутах доведеться платити більше

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9 листопада 2026 18:12
Проїзд в Києві: на яких маршрутах тарифи зросли до 30 грн
Маршрутка в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Києві зросла вартість проїзду на окремих маршрутах. Приватні перевізники пояснюють такий крок здорожчанням витрат та пального.

Про це повідомляє "Київ24", передає Новини.LIVE.

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В Києві здорожчав проїзд

Зазначається, що тарифи зросли одразу на кількох маршрутах у Києві. Зокрема, проїзд здорожчав на маршрутах №503 від метро "Червоний Хутір" до вулиці Митрополита Шептицького та №202 від метро "Святошин" до вулиці Академіка Булаховського. 

Перевізники обґрунтовують підвищення тарифів зростанням вартості обслуговування й амортизації транспорту та здорожчанням пального.

Думки киян щодо зростання тарифів розділились. Частина пасажирів погоджуються, що витрати зросли і зарплати водії мають відповідати реаліям. Для інших же громадян тариф у 30 грн є занадто високий. Вони наголошують на тому, що підняття тарифів у воєнний час є недоречним. Крім того, у багатьох мешканців не зростала заробітна плата.

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Новини.LIVE інформували, що через обмеження руху через Дніпро в Києві знову злетіли ціни на таксі. Доїхати з лівого берега на правий подекуди коштує щонайменше 799 гривень, а в пікові години тариф підскакує аж до 1500 гривень за одну поїздку.

Також Новини.LIVE писали, якою безкоштовною послугою в столичному метрополітені може скористатись кожен. Допомогу надають працівники підземки. Начальник однієї зі станцій в метро Києва Володимир пояснив, що для того, щоб скористатися відповідною безкоштовною послугою необхідно звернутися орієнтовно за 1 годину до запланованої поїздки. 

тарифи Київ поїздки проїзд громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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