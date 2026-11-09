Проїзд в Києві: на яких маршрутах тарифи зросли до 30 грн

Маршрутка в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Києві зросла вартість проїзду на окремих маршрутах. Приватні перевізники пояснюють такий крок здорожчанням витрат та пального.

Про це повідомляє "Київ24", передає Новини.LIVE.

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В Києві здорожчав проїзд

Зазначається, що тарифи зросли одразу на кількох маршрутах у Києві. Зокрема, проїзд здорожчав на маршрутах №503 від метро "Червоний Хутір" до вулиці Митрополита Шептицького та №202 від метро "Святошин" до вулиці Академіка Булаховського.

Перевізники обґрунтовують підвищення тарифів зростанням вартості обслуговування й амортизації транспорту та здорожчанням пального.

Думки киян щодо зростання тарифів розділились. Частина пасажирів погоджуються, що витрати зросли і зарплати водії мають відповідати реаліям. Для інших же громадян тариф у 30 грн є занадто високий. Вони наголошують на тому, що підняття тарифів у воєнний час є недоречним. Крім того, у багатьох мешканців не зростала заробітна плата.

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