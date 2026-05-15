Велика Британія влітку спростить проходження контролю в аеропортах для сімей з дітьми

Нові правила в аеропортах Британії для дітей запрацюють у липні
Британські аеропорти з липня змінять правила проходження контролю для сімей із дітьми. Дітям від 8 років дозволять користуватися електронними e-gates, хоча раніше це було доступно лише з 12 років. Нововведення має скоротити черги у період літніх відпусток.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Mirror.
Літній сезон без довгих черг
Нові умови почнуть діяти вже з 8 липня. У британському МВС заявили, що після змін ще приблизно 1,5 мільйона дітей зможуть проходити паспортний контроль через електронні ворота без окремої сімейної черги.
Зараз e-gates у британських аеропортах доступні лише для дітей від 12 років. Через це родини з молодшими дітьми змушені ставати у спеціальні черги, які рухаються набагато повільніше.
Після змін скористатися електронними воротами зможуть діти від восьми років, якщо їхній зріст не менший за 120 сантиметрів. Також дитину має супроводжувати дорослий.
У британському уряді пояснюють, що рішення ухвалили через різке збільшення навантаження на аеропорти влітку.
В яких аеропортах запрацюють нові правила
Нові правила діятимуть у 13 аеропортах Великої Британії, у яких встановлені e-gates:
- Лондон (Гатвік);
- Лондон (Гітроу);
- Станстед;
- Манчестер;
- Единбург;
- Глазго;
- Бірмінгем.
Електронні ворота автоматично зчитують дані з паспортів пасажирів, тому люди витрачають менше часу на в'їзд до країни. Ця система функціонує як складник британської програми ETA.
Згідно з повідомленням міністра з питань міграції Майка Теппа, ці зміни мають зробити прибуття сімей до Британії швидшим і комфортнішим, ніж раніше.
Раніше Новини.LIVE писали, що українцям для в’їзду до Великої Британії у 2026 році потрібна віза. Дозвільні документи розрізняють за метою запланованого перебування. Наприклад, бувають візи для туризму, навчання, роботи, гостювання у родичів або друзів, участі в наукових конференціях тощо.
Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні розпочалася підготовка до відновлення роботи аеропортів. Міністерство розвитку громад та територій України вже утворило спеціальну робочу групу, яка працюватиме над відновленням цивільних польотів в українському небі.