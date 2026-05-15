Велика Британія влітку спростить проходження контролю в аеропортах для сімей з дітьми

Британські аеропорти з липня змінять правила проходження контролю для сімей із дітьми. Дітям від 8 років дозволять користуватися електронними e-gates, хоча раніше це було доступно лише з 12 років. Нововведення має скоротити черги у період літніх відпусток.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Літній сезон без довгих черг

Нові умови почнуть діяти вже з 8 липня. У британському МВС заявили, що після змін ще приблизно 1,5 мільйона дітей зможуть проходити паспортний контроль через електронні ворота без окремої сімейної черги.

Зараз e-gates у британських аеропортах доступні лише для дітей від 12 років. Через це родини з молодшими дітьми змушені ставати у спеціальні черги, які рухаються набагато повільніше.

Після змін скористатися електронними воротами зможуть діти від восьми років, якщо їхній зріст не менший за 120 сантиметрів. Також дитину має супроводжувати дорослий.

У британському уряді пояснюють, що рішення ухвалили через різке збільшення навантаження на аеропорти влітку.

В яких аеропортах запрацюють нові правила

Нові правила діятимуть у 13 аеропортах Великої Британії, у яких встановлені e-gates:

Лондон (Гатвік);

Лондон (Гітроу);

Станстед;

Манчестер;

Единбург;

Глазго;

Бірмінгем.

Електронні ворота автоматично зчитують дані з паспортів пасажирів, тому люди витрачають менше часу на в'їзд до країни. Ця система функціонує як складник британської програми ETA.

Згідно з повідомленням міністра з питань міграції Майка Теппа, ці зміни мають зробити прибуття сімей до Британії швидшим і комфортнішим, ніж раніше.

