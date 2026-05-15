Главная Транспорт Новые правила в аэропортах Британии для детей заработают в июле

Новые правила в аэропортах Британии для детей заработают в июле

Дата публикации 15 мая 2026 12:00
Великобритания летом упростит прохождение контроля в аэропортах для семей с детьми летом
В Британии меняют правила контроля в аэропортах. Фото: Новини.LIVE/Элина Ляхова, Mirror. Коллаж: Новини.LIVE

Британские аэропорты с июля изменят правила прохождения контроля для семей с детьми. Детям от 8 лет разрешат пользоваться электронными e-gates, хотя раньше это было доступно только с 12 лет. Нововведение должно сократить очереди в период летних отпусков.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Летний сезон без длинных очередей

Новые условия начнут действовать уже с 8 июля. В британском МВД заявили, что после изменений примерно 1,5 миллиона детей смогут проходить паспортный контроль через электронные ворота без отдельной семейной очереди.

Сейчас e-gates в британских аэропортах доступны только для детей от 12 лет. Из-за этого семьи с более младшими детьми вынуждены становиться в специальные очереди, которые движутся гораздо медленнее.

После изменений воспользоваться электронными воротами смогут дети от восьми лет, если их рост не меньше 120 сантиметров. Также ребенка должен сопровождать взрослый.

В британском правительстве объясняют, что решение приняли из-за резкого увеличения нагрузки на аэропорты летом.

В каких аэропортах заработают новые правила

Новые правила будут действовать в 13 аэропортах Великобритании, в которых установлены e-gates:

  • Лондон (Гатвик);
  • Лондон (Хитроу);
  • Станстед;
  • Манчестер;
  • Эдинбург;
  • Глазго;
  • Бирмингем.

Электронные ворота автоматически считывают данные с паспортов пассажиров, поэтому люди тратят меньше времени на въезд в страну. Эта система функционирует как составляющая британской программы ETA.

Согласно сообщению министра по вопросам миграции Майка Теппа, эти изменения должны сделать прибытие семей в Британию быстрее и комфортнее, чем раньше.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам для въезда в Великобританию в 2026 году нужна виза. Разрешительные документы различают по цели запланированного пребывания. Например, бывают визы для туризма, учебы, работы, пребывания у родственников или друзей, участия в научных конференциях и тому подобное.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине началась подготовка к возобновлению работы аэропортов. Министерство развития общин и территорий Украины уже создало специальную рабочую группу, которая будет работать над восстановлением гражданских полетов в украинском небе.

аэропорты Великобритания пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
