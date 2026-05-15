Великобритания летом упростит прохождение контроля в аэропортах для семей с детьми летом

Новые правила в аэропортах Британии для детей заработают в июле
Британские аэропорты с июля изменят правила прохождения контроля для семей с детьми. Детям от 8 лет разрешат пользоваться электронными e-gates, хотя раньше это было доступно только с 12 лет. Нововведение должно сократить очереди в период летних отпусков.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.
Летний сезон без длинных очередей
Новые условия начнут действовать уже с 8 июля. В британском МВД заявили, что после изменений примерно 1,5 миллиона детей смогут проходить паспортный контроль через электронные ворота без отдельной семейной очереди.
Сейчас e-gates в британских аэропортах доступны только для детей от 12 лет. Из-за этого семьи с более младшими детьми вынуждены становиться в специальные очереди, которые движутся гораздо медленнее.
После изменений воспользоваться электронными воротами смогут дети от восьми лет, если их рост не меньше 120 сантиметров. Также ребенка должен сопровождать взрослый.
В британском правительстве объясняют, что решение приняли из-за резкого увеличения нагрузки на аэропорты летом.
В каких аэропортах заработают новые правила
Новые правила будут действовать в 13 аэропортах Великобритании, в которых установлены e-gates:
- Лондон (Гатвик);
- Лондон (Хитроу);
- Станстед;
- Манчестер;
- Эдинбург;
- Глазго;
- Бирмингем.
Электронные ворота автоматически считывают данные с паспортов пассажиров, поэтому люди тратят меньше времени на въезд в страну. Эта система функционирует как составляющая британской программы ETA.
Согласно сообщению министра по вопросам миграции Майка Теппа, эти изменения должны сделать прибытие семей в Британию быстрее и комфортнее, чем раньше.
