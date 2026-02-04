Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Новая система в аэропорту Кишинева — как проходить контроль

Новая система в аэропорту Кишинева — как проходить контроль

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 18:49
Аэропорт Кишинева — как работает новая система прохождения таможенного контроля
Система таможенного контроля в аэропорту Кишинева. Фото: esp.md

В международном аэропорту Кишинева запустили новую систему контроля. Она предназначена для пассажиров без багажа с электронной регистрацией.

Одна из пассажирок показала принцип работы системы в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Как это выглядит на практике

В терминале установили турникеты с электронной идентификацией. Они ускоряют проход в зону вылета. По словам автора видео, большинство пассажиров теряются возле турникетов, хотя система работает максимально просто.

"Большинство из вас теряется, когда подходит к турникету. На самом деле все просто: приложите свой посадочный талон, отсканируйте — и двери автоматически откроются", — пояснила она в своем посте.

После сканирования посадочного талона пассажир сразу попадает к выходу на посадку, минуя очереди на стойках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что говорят в аэропорту

В руководстве аэропорта объясняют, что система создана прежде всего для тех, кто зарегистрировался онлайн и летит только с ручной кладью.

"Пассажиры, которые оформили посадку через интернет, уже не стоят у стоек. Это экономит время, улучшает комфорт и помогает равномерно распределять поток людей", — сообщили в пресс-службе.

Сколько установлено турникетов и где они расположены

В терминале смонтировали девять электронных ворот. Пять работают в зоне вылета, два — в зоне прилета. Еще один разместили в зале для официальных делегаций.

Цена проекта — 7 млн леев, это около 413 тысяч долларов США. Технология PAX Track фиксирует движение пассажиров на каждом этапе: во время регистрации, проверки безопасности и посадки на борт.

Отзывы путешественников

Те, кто уже прошел электронные ворота, отмечают, что процесс занимает минуты.

"Дома зарегистрировались онлайн и сразу отправились к турникету. Быстро и просто", — поделились пассажиры.

Ранее мы писали, как украинцы могут добраться до мест проведения Зимней Олимпиады 2026.

Также мы сообщали, что крупнейший аэропорт Европы снял запрет для пассажиров, который действовал 20 лет.

авиарейсы Молдова аэропорты таможня пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации