Аэропорт Кишинева — как работает новая система прохождения таможенного контроля

В международном аэропорту Кишинева запустили новую систему контроля. Она предназначена для пассажиров без багажа с электронной регистрацией.

Одна из пассажирок показала принцип работы системы в Instagram.

Как это выглядит на практике

В терминале установили турникеты с электронной идентификацией. Они ускоряют проход в зону вылета. По словам автора видео, большинство пассажиров теряются возле турникетов, хотя система работает максимально просто.

"Большинство из вас теряется, когда подходит к турникету. На самом деле все просто: приложите свой посадочный талон, отсканируйте — и двери автоматически откроются", — пояснила она в своем посте.

После сканирования посадочного талона пассажир сразу попадает к выходу на посадку, минуя очереди на стойках.

Что говорят в аэропорту

В руководстве аэропорта объясняют, что система создана прежде всего для тех, кто зарегистрировался онлайн и летит только с ручной кладью.

"Пассажиры, которые оформили посадку через интернет, уже не стоят у стоек. Это экономит время, улучшает комфорт и помогает равномерно распределять поток людей", — сообщили в пресс-службе.

Сколько установлено турникетов и где они расположены

В терминале смонтировали девять электронных ворот. Пять работают в зоне вылета, два — в зоне прилета. Еще один разместили в зале для официальных делегаций.

Цена проекта — 7 млн леев, это около 413 тысяч долларов США. Технология PAX Track фиксирует движение пассажиров на каждом этапе: во время регистрации, проверки безопасности и посадки на борт.

Отзывы путешественников

Те, кто уже прошел электронные ворота, отмечают, что процесс занимает минуты.

"Дома зарегистрировались онлайн и сразу отправились к турникету. Быстро и просто", — поделились пассажиры.

