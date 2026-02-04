Аэропорт Кишинева — как работает новая система прохождения таможенного контроля

Новая система в аэропорту Кишинева — как проходить контроль
В международном аэропорту Кишинева запустили новую систему контроля. Она предназначена для пассажиров без багажа с электронной регистрацией.
Одна из пассажирок показала принцип работы системы в Instagram.
Как это выглядит на практике
В терминале установили турникеты с электронной идентификацией. Они ускоряют проход в зону вылета. По словам автора видео, большинство пассажиров теряются возле турникетов, хотя система работает максимально просто.
"Большинство из вас теряется, когда подходит к турникету. На самом деле все просто: приложите свой посадочный талон, отсканируйте — и двери автоматически откроются", — пояснила она в своем посте.
После сканирования посадочного талона пассажир сразу попадает к выходу на посадку, минуя очереди на стойках.
Что говорят в аэропорту
В руководстве аэропорта объясняют, что система создана прежде всего для тех, кто зарегистрировался онлайн и летит только с ручной кладью.
"Пассажиры, которые оформили посадку через интернет, уже не стоят у стоек. Это экономит время, улучшает комфорт и помогает равномерно распределять поток людей", — сообщили в пресс-службе.
Сколько установлено турникетов и где они расположены
В терминале смонтировали девять электронных ворот. Пять работают в зоне вылета, два — в зоне прилета. Еще один разместили в зале для официальных делегаций.
Цена проекта — 7 млн леев, это около 413 тысяч долларов США. Технология PAX Track фиксирует движение пассажиров на каждом этапе: во время регистрации, проверки безопасности и посадки на борт.
Отзывы путешественников
Те, кто уже прошел электронные ворота, отмечают, что процесс занимает минуты.
"Дома зарегистрировались онлайн и сразу отправились к турникету. Быстро и просто", — поделились пассажиры.
