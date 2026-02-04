Зимова олімпіада-2026 — як дістатися Мілана та Кортіни-д’Ампеццо з України

Поїзд до Мілана. Фото: Vokrygmilana.com

З 6 по 22 лютого італійські міста Мілан та Кортіна-д'Ампеццо приймуть Зимові Олімпійські ігри 2026. Це історична подія, яка перетворить всю Ломбардію та Альпи на велику міжнародну спортивну арену.

Сайт Новини.LIVE розкаже, як шанувальники спорту можуть дістатися Мілана та гір Венето та Трентіно-Альто-Адідже.

Реклама

Читайте також:

Як дістатися до Мілану з України

Дістатися з України на Зимову Олімпіаду-2026 (Мілан — Кортіна-д'Ампеццо) можна автобусом, літаком із сусідніх країн або поїздом.

Найшвидший спосіб — переліт до Мілана із Кишиніва або аеропортів Польщі чи Угорщини. Рейси за цими напрямками є щодня.

Автобуси з Київа чи Львова також прямують прямо до Мілана, але їхати доведеться до двох діб.

Нагадаємо, що Мілан прийме льодові види спорту та церемонію відкриття на стадіоні "Сан-Сіро". Якщо ж ви полюбляєте гірські дисципліни чи хочете особисто подивитися та церемонію закриття — тоді треба їхати в Кортіна-д’Ампеццо.

Як дістатися із Мілану до Кортіна-д’Ампеццо

Від міста Мілан до Кортіна-д'Ампеццо шлях неблизький — 410 км автомобільною дорогою. Поїздка автомобілем займає біля чотирьох годин, а варіанти з громадським транспортом (поїзд + автобус) можуть зайняти близько 7-8 годин 45 хвилин.

Так як Кортіна-Д'Ампеццо є зовсім невеликим містечком, де проживає менше 10 тисяч осіб, дістатися літаком туди не вийде — летовища в місті немає.

Найзручніше дістатися Кортіни д’Ампеццо швидкісним поїздом до Венеції чи Падуї. З цих міст відправляються спеціальні автобуси-шатли, що підвозять уболівальників безпосередньо до спортивних об’єктів. Квиток на всю маршрутну схему вигідно оформити одним бланком на сайті Італійського державного залізничного перевізника.

У період змагань такі поїзди курсуватимуть із підвищеною частотою багато разів на день. У місті Тірано також передбачено пересадку на олімпійські автобуси, які розвозять глядачів до підйомників і стадіонів.

Раніше ми писали, де і коли можна подивитися церемонію відкриття Зимових Олімпійських ігор у Мілані.

Також ми повідомляли, який тип візи обрати для поїздки в Єгипет. Річ у тому, що на курортах Синайського півострова діє окреме, спрощене правило для українців.