Главная Транспорт Немецкий Siemens зашел в скоростную железную дорогу Польши

Немецкий Siemens зашел в скоростную железную дорогу Польши

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 19:29
Siemens будет строить скоростные поезда для Польши
Компании Siemens Mobility и Newag подписали меморандум. Фото: Newag

Компания Siemens Mobility и польская Newag официально договорились о сотрудничестве в железнодорожной отрасли. Это соглашение может полностью изменить рынок скоростных поездов в Польше.

Сейчас компании подписали меморандум о совместной разработке и производстве скоростного подвижного состава, пишет ЦТС.

Читайте также:

Что именно планирует делать Siemens в Польше

Пока это рамочное соглашение без конкретных контрактов. Меморандум предусматривает обмен инженерной экспертизой, оценку производственных мощностей и совместную работу над концепциями скоростных поездов.

Отдельный акцент в меморандуме сделан на техническом обслуживании, чтобы обеспечить будущим поездам долгую и стабильную эксплуатацию.

Формально соглашение не обязывает стороны запускать производство уже завтра. Но оно открывает путь к полноценному альянсу — от совместного проектирования до серийного выпуска поездов.

Почему соглашение важно для польской железной дороги

Напомним, что ранее польский национальный перевозчик PKP Intercity объявил тендер на поставку 20 электропоездов со скоростью до 320 км/ч.

И именно под этот запрос союз Siemens и Newag выглядит максимально логично — это современные немецкие технологии плюс локальный польский производитель. Тем более, что опыт сотрудничества у них уже есть — компании вместе в частности поставляли поезда метро для Варшавы и Софии. Кроме того, польская компания использует тяговые системы Siemens и оборудование ETCS для своих локомотивов и моторвагонных поездов.

Когда меморандум перерастет в реальные контракты, Польша получит не просто скоростные поезда, а часть производства и технологий внутри страны. В свою очередь Siemens получит еще один крупный европейский рынок.

Ранее мы рассказывали, как легко выкупить билеты на нужный поезд Укрзализныци.

Также мы писали, что польский государственный железнодорожный перевозчик PKP Intercity запустил однодневную распродажу билетов.

Польша поезда соглашение железная дорога поезд
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
