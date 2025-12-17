Відео
В Україні плануть зробити дороги платними — що відомо

В Україні плануть зробити дороги платними — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 07:55
В Україні запровадять платні дороги — що відомо
Дороги в Україні. Фото Новини.LIVE

В Україні розглядають можливість впровадження плати за користування доріг. Деякі види транспорту зможуть користуватися ними безкоштовно. Такі кроки повинні не лише допомогти у відновленні інфраструктури, а й стимулюватимуть економіку країни.

Про це пише Forbes.

Читайте також:

Платні дороги в Україні

За словами заступниці міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум, відомство нині розробляє варіант впровадження в країні платних доріг. Зокрема, новий закон про публічно-приватне партнерство дозволяє реалізовувати такі проєкти навіть у розпал війни.

Шкрум пояснила, що найбільш реальним варіантом є класична концесія (толінгова модель). Це система оплати, яка залежить від впливу конкретного виду транспорту на навколишнє середовище та дорогу.

Зокрема, плату планується стягувати з вантажівок, вага яких перевищує 12 тонн. В той же час пасажирський транспорт користуватиметься дорогами без додаткової плати.

Шкрум додала, що така система вже успішно працює в багатьох країнах Європи. Вона дозволяє інвесторам повертати свої вкладення без соціального тиску. 

Посадовиця пояснила, що це також дозволить залучити приватні компанії до будівництва інфраструктури й створити нові робочі місця, що вкрай важливо для підтримки економіки України у цей складний час.

Раніше ми розповідали, що Німеччина — це країна, у якій немає жодних обмежень швидкості руху транспорту на певних ділянках. 

Також ми писали, де збудували дорогу, на якій електрокари можуть заряджатися прямо під час руху.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
