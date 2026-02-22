Чия авіакомпанія LOT Polish Airlines — які рейси виконує

Найбільший перевізник Польщі — що відомо про авіакомпанію LOT
Відома польська авіакомпанія LOT зуміла вирости з маленької регіональної авіакомпанія в крупного міжнародного авіаперевізника. ЇЇ обсяг перевезень наразі складає близько 10 мільйонів пасажирів на рік.
З чого все починалося
LOT з’явилася у 1929 році. Перші роки були максимально простими — кілька літаків, внутрішні рейси, розклад, який фактично вміщувався на одному аркуші паперу. Тоді ж на борту літака з'явився символ журавля, що зберігся до сьогодні.
До речі, LOT стала однією з небагатьох авіакомпаній Європи, що не змінила свій логотип та айдентику майже за сто років.
Війна і повернення в небо
Довелося авіакомпанії й призупиняти свою діяльність. Наприклад, це сталося у часи Другої світової війни. Тільки після звільнення Польщі перевізник зміг знов запустити літаки у небо.
З кінця сорокових компанія знову почала літати Європою, при чому вже у 1955 році перевезла свого мільйонного пасажира.
Вихід за межі Європи
Потім у компанії з'явилися і більш далекі маршрути. З 1970 — 1980-х роках LOT набула шалену популярність та стала літати до Північної Америки та Азії. В 1988 році літак компанії виконав найдовший у своїй історії рейс — з Варшави до Сінгапуру.
У 1990-х компанія придбала багато літаків Boeing 767, і перевезення остаточно змістилися у бік рейсів між континентами.
Варшава як хаб
На початку 2000-х ключовим рішенням стало перетворення аеропорту Окенче, нині імені Шопена, на транзитний хаб. Це дозволило залучати не лише польських пасажирів, а й транзит із усього регіону.
У цей же період LOT приєдналася до Star Alliance. Тепер компанія перевозить до 10 мільйонів пасажирів на рік. До того ж, на Boeing 787 Dreamliner перевізник виконує найдовші рейси у своїй історії, 12 тисяч кілометрів без пересадок.
LOT показала салон новенького Boeing 737
На початку 2026 року авіакомпанія LOT показала салон нового літака Boeing 737 MAX 8, SP-LYA, який доставляє пасажирів до Мадрида. Його борт має не лише сучасний дизайн, а й в рази комфортніший для мандрівників.
В авіакомпанії повідомили, що салон Boeing 737 MAX 8 вирізняється м'яким освітленням, сучасним дизайном і теплими відтінками заходу сонця.
Салон літака Boeing 737 MAX 8 створений за унікальною концепцією Boeing Sky Interior, яка раніше застосовувалася в літаках Boeing 787 Dreamliner. Він оснащений спеціальною звукоізоляцією, ергономічними меблями, а також легкодоступними та просторими багажними відсіками.
Сидіння були розроблені відповідно до сучасних тенденцій та результатів останніх досліджень і тепер вони відкидаються під оптимальним кутом. Підголівники можна регулювати чотирма різними способами. Всі крісла обладнані зручними відсіками та USB-роз'ємами для зарядки мобільних пристроїв.
