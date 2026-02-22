Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Найбільший перевізник Польщі — що відомо про авіакомпанію LOT

Найбільший перевізник Польщі — що відомо про авіакомпанію LOT

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 16:54
Чия авіакомпанія LOT Polish Airlines — які рейси виконує
Літак LOT. Фото: Lot, Frepik. Колаж: Новини.LIVE

Відома польська авіакомпанія LOT зуміла вирости з маленької регіональної авіакомпанія в крупного міжнародного авіаперевізника. ЇЇ обсяг перевезень наразі складає близько 10 мільйонів пасажирів на рік. 

Сайт Новини.LIVE розкаже про авіакомпанію LOT, яка вважається однією із найстаріших на європейському континенті. 

Реклама
Читайте також:

З чого все починалося

LOT з’явилася у 1929 році. Перші роки були максимально простими — кілька літаків, внутрішні рейси, розклад, який фактично вміщувався на одному аркуші паперу. Тоді ж на борту літака з'явився символ журавля, що зберігся до сьогодні.

До речі, LOT стала однією з небагатьох авіакомпаній Європи, що не змінила свій логотип та айдентику майже за сто років. 

Війна і повернення в небо 

Довелося авіакомпанії й призупиняти свою діяльність. Наприклад, це сталося у часи Другої світової війни. Тільки після звільнення Польщі перевізник зміг знов запустити літаки у небо.

З кінця сорокових компанія знову почала літати Європою, при чому вже у 1955 році  перевезла свого мільйонного пасажира. 

Вихід за межі Європи 

Потім у компанії з'явилися і більш далекі маршрути. З 1970 — 1980-х роках LOT набула шалену популярність та стала літати до Північної Америки та Азії. В 1988 році літак компанії виконав найдовший у своїй історії рейс — з Варшави до Сінгапуру.  

У 1990-х компанія придбала багато літаків Boeing 767, і перевезення остаточно змістилися у бік рейсів між континентами. 

Варшава як хаб

На початку 2000-х ключовим рішенням стало перетворення аеропорту Окенче, нині імені Шопена, на транзитний хаб. Це дозволило залучати не лише польських пасажирів, а й транзит із усього регіону.

У цей же період LOT приєдналася до Star Alliance. Тепер компанія перевозить до 10 мільйонів пасажирів на рік. До того ж, на Boeing 787 Dreamliner перевізник виконує найдовші рейси у своїй історії, 12 тисяч кілометрів без пересадок.

LOT показала салон новенького Boeing 737

На початку 2026 року авіакомпанія LOT показала салон нового літака Boeing 737 MAX 8, SP-LYA, який доставляє пасажирів до Мадрида. Його борт має не лише сучасний дизайн, а й в рази комфортніший для мандрівників.

В авіакомпанії повідомили, що салон Boeing 737 MAX 8 вирізняється м'яким освітленням, сучасним дизайном і теплими відтінками заходу сонця.

Салон літака Boeing 737 MAX 8 створений за унікальною концепцією Boeing Sky Interior, яка раніше застосовувалася в літаках Boeing 787 Dreamliner. Він оснащений спеціальною звукоізоляцією, ергономічними меблями, а також легкодоступними та просторими багажними відсіками.

Сидіння були розроблені відповідно до сучасних тенденцій та результатів останніх досліджень і тепер вони відкидаються під оптимальним кутом. Підголівники можна регулювати чотирма різними способами. Всі крісла обладнані зручними відсіками та USB-роз'ємами для зарядки мобільних пристроїв. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лоукостер Wizz Air запустив нові рейси із найближчого до України аеропорту

Також дізнавайтеся, що трапиться, якщо не перевести телефон у "режим польоту" Це може спричинити перешкоди в роботі навушників пілотів. Навіт якщо на борту літака тільки три-чотири людини починають намагатися встановити зв'язок з радіовежею для вхідного дзвінка — це спричиняє випромінювання радіохвиль, які можуть створювати перешкоди в роботі навушників, що використовують пілоти. 

Польща авіарейси літаки авіація пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації