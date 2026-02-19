Відео
На україно-румунському кордоні діють обмеження — кого не пропускають

На україно-румунському кордоні діють обмеження — кого не пропускають

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 16:59
Перетин кордону з Румунією — де обмежили пасажирські перевезення
На кордоні з Румунією обмежили рух. Фото: ДПСУ, Bessarabia. Колаж: Новини.LIVE

На україно-румунському кордоні запровадили обмеження. Румунська прикордонна поліція інформує, що через погіршення погоди та інтенсивні опади тимчасово призупинено оформлення транспортних засобів, які перевозять пасажирів.

Мова йде про пункт пропуску "Ісакча" на Дністрі — навпроти українського пункту "Орлівка", повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інфомацію ДПСУ

Читайте також:

Кого стосуються обеження

Державна прикордонна служба України уточнює, що пропуск дозволений лише для легкових автомобілів. 

"Просимо водіїв та перевізників врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів. Про відновлення пропускних операцій буде повідомлено додатково", — таке повідомлення оприлюднили прикордонники.

Що відомо про переправу Орлівка — Ісакча

Поромна переправа Орлівка — Ісакча є переправою через Дунай з міжнародним пунктом пропуску, що сполучає Україну з Румунією. Термінали розташовані поблизу сіл Орлівка Ізмаїльського району Одеської області та румунського міста Ісакча, Добруджа у Тулчинському повіті. На території України з'єднується автошляхом М15 (Одеса – Рені).

Запуск переправи для автомобільного транспорту відбувся 11 серпня 2020 року. На поромній лінії (відстань 900 м) постійно працюють два пороми — один українського оператора, другий — румунського. Графік руху поромів — кожні 30 хвилин. 

Транспортний коридор через переправу скоротив до 200 км шлях з Одеси до причорноморських регіонів Румунії, Болгарії, Туреччини та деяких районів Греції.  

Раніше ми писали, що Молдова анонсувала будівництво нової лінії європейської колії. На першому етапі мають електрифікувати близько 25 км колії. Відповідний проєкт реалізовують у співпраці з Румунією — там паралельно будують євроколію Ясси–Унгени.

Також ми повідомляли, що українці будуть по-новому проходити один з пунктів пропуску в Польщі

Тепер пасажири, які їдуть поїздами з Перемишля до України, мають проходити контроль у будівлі прикордонного терміналу.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі не планує повертатися до моделі, коли прикордонний контроль проводився у вагонах під час технічної зупинки. Це в рази ускладнює організацію перевезень на довгих міжнародних маршрутах.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
