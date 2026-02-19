Пересечение границы с Румынией — в одном из пунктов ограничили пассажирские перевозки

На границе с Румынией было ограничено движение. Фото: ГНСУ, Бессарабия. Коллаж: Новини.LIVE

На украино-румынской границе ввели ограничения. Румынская пограничная полиция информирует, что из-за ухудшения погоды и интенсивных осадков временно приостановлено оформление транспортных средств, перевозящих пассажиров.

Речь идет о пункте пропуска "Исакча" на Днестре — напротив украинского пункта "Орловка", сообщает Новини.LIVE со ссылкой на инфомацию ГПСУ.

Кого касаются ограничения

Государственная пограничная служба Украины уточняет, что пропуск разрешен только для легковых автомобилей.

"Просим водителей и перевозчиков учесть указанную информацию при планировании маршрутов. О восстановлении пропускных операций будет сообщено дополнительно", — такое сообщение обнародовали пограничники.

Что известно о переправе Орловка — Исакча

Паромная переправа Орловка — Исакча является переправой через Дунай с международным пунктом пропуска, соединяющим Украину с Румынией. Терминалы расположены вблизи сел Орловка Измаильского района Одесской области и румынского города Исакча, Добруджа в Тулчинском уезде. На территории Украины соединяется автодорогой М15 (Одесса — Рени).

Запуск переправы для автомобильного транспорта состоялся 11 августа 2020 г. На паромной линии (расстояние 900 м) постоянно работают два парома — один украинского оператора, второй — румынского. График движения паромов — каждые 30 минут.

Транспортный коридор через переправу сократил до 200 км путь из Одессы в причерноморские регионы Румынии, Болгарии, Турции и некоторые районы Греции.

