Україна
На границе с Румынией действуют ограничения — кого не пропускают

На границе с Румынией действуют ограничения — кого не пропускают

Ua ru
19 февраля 2026
Пересечение границы с Румынией — в одном из пунктов ограничили пассажирские перевозки
На границе с Румынией было ограничено движение. Фото: ГНСУ, Бессарабия. Коллаж: Новини.LIVE

На украино-румынской границе ввели ограничения. Румынская пограничная полиция информирует, что из-за ухудшения погоды и интенсивных осадков временно приостановлено оформление транспортных средств, перевозящих пассажиров.

Речь идет о пункте пропуска "Исакча" на Днестре — напротив украинского пункта "Орловка", сообщает Новини.LIVE со ссылкой на инфомацию ГПСУ.

Читайте также:

Кого касаются ограничения

Государственная пограничная служба Украины уточняет, что пропуск разрешен только для легковых автомобилей.

"Просим водителей и перевозчиков учесть указанную информацию при планировании маршрутов. О восстановлении пропускных операций будет сообщено дополнительно", — такое сообщение обнародовали пограничники.

Что известно о переправе Орловка — Исакча

Паромная переправа Орловка  Исакча является переправой через Дунай с международным пунктом пропуска, соединяющим Украину с Румынией. Терминалы расположены вблизи сел Орловка Измаильского района Одесской области и румынского города Исакча, Добруджа в Тулчинском уезде. На территории Украины соединяется автодорогой М15 (Одесса — Рени).

Запуск переправы для автомобильного транспорта состоялся 11 августа 2020 г. На паромной линии (расстояние 900 м) постоянно работают два парома — один украинского оператора, второй — румынского. График движения паромов — каждые 30 минут.

Транспортный коридор через переправу сократил до 200 км путь из Одессы в причерноморские регионы Румынии, Болгарии, Турции и некоторые районы Греции.

Ранее мы писали, что Молдова анонсировала строительство новой линии европейской колеи. На первом этапе должны электрифицировать около 25 км пути. Соответствующий проект реализовывают в сотрудничестве с Румынией — там параллельно строят евроколею Яссы-Унгены.

Также мы сообщали, что украинцы будут по-новому проходить один из пунктов пропуска в Польше.

Теперь пассажиры, которые едут поездами из Перемышля в Украину, должны проходить контроль в здании пограничного терминала.

Министерство внутренних дел и администрации Польши не планирует возвращаться к модели, когда пограничный контроль проводился в вагонах во время технической остановки. Это в разы усложняет организацию перевозок на длинных международных маршрутах.

Александр Шорохов
Автор:
Александр Шорохов
